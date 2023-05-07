В Октябрьском районе ХМАО за 8 миллионов рублей продается пекарня

Продавец отмечает, что в пекарне укомплектован штат Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В поселке Сергино (Октябрьский район ХМАО) предприниматель выставил на продажу пекарню. Стоимость объекта — восемь миллионов рублей, указано в объявлении.

«Продаю действующий бизнес со своим зданием и дополнительной землей. Пекарня, полностью оборудованное производство, в работе с 2017 года. Цена — 8 000 000 рублей», — пишет продавец в объявлении на сайте «Авито».

К зданию подключены коммуникации, в пекарне установлена современная печь. Продавец отмечает, что налажены поставки в магазины и школы, имеется база поставщиков. Также есть новый автомобиль для перевозки хлебобулочных изделий.

«Объект расположен на центральной улице, асфальтная дорога, освещение, видеонаблюдение», — отмечает он. Предприниматель готов торговаться с реальным покупателем.

Ранее URA.RU рассказывало, что жителям ХМАО предлагают стать владельцами пекарен сети «Хлеб и Тандыр», обещая гарантированный ежемесячный доход от ста тысяч рублей. Пекарню в супермаркете можно приобрести в Ханты-Мансийске и Когалыме.

avito.ru

avito.ru