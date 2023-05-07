На территории Тюменской области действуют 12 лесных пожаров. Фото

На территории Тюменской области действуют 12 лесных пожаров. Фото

08 мая 2023 в 09:15 Размер текста - 17 +

За прошедшие сутки зафиксировано восемь новых лесных пожаров Фото: Таисия Воронцова © URA.RU На территории Тюменской области по состоянию на 8 мая зафиксировано 12 лесных пожаров. Об этом сообщили в пресс-службе региональной диспетчерской службы лесного хозяйства Тюменской области. «В настоящее время на территории региона действуют 12 лесных пожаров. За прошедшие сутки зафиксировано восемь новых лесных пожаров, ликвидировано пять общей площади 33,6 тысячи гектаров», — пишут в пресс-службе. На данный момент в Ишимской, Тобольской, Тюменской и Уватской авиазонах установлен IV класс пожарной опасности — высокая степень. Погодные условия способствуют распространению огня. Фото: пресс-служба региональной диспетчерской службы лесного хозяйства Тюменской области? Ранее в Тюменской области губернатор Александр Моор ввел режим чрезвычайной ситуации. Решение было принято с учетом складывающейся обстановки.

На территории Тюменской области по состоянию на 8 мая зафиксировано 12 лесных пожаров. Об этом сообщили в пресс-службе региональной диспетчерской службы лесного хозяйства Тюменской области. «В настоящее время на территории региона действуют 12 лесных пожаров. За прошедшие сутки зафиксировано восемь новых лесных пожаров, ликвидировано пять общей площади 33,6 тысячи гектаров», — пишут в пресс-службе. На данный момент в Ишимской, Тобольской, Тюменской и Уватской авиазонах установлен IV класс пожарной опасности — высокая степень. Погодные условия способствуют распространению огня. Ранее в Тюменской области губернатор Александр Моор ввел режим чрезвычайной ситуации. Решение было принято с учетом складывающейся обстановки.