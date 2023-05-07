07 мая 2023
06 мая 2023

На территории Тюменской области действуют 12 лесных пожаров. Фото

На территории Тюменской области действуют 12 лесных пожаров. Фото
© Служба новостей «URA.RU»
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За прошедшие сутки зафиксировано восемь новых лесных пожаров Фото:

На территории Тюменской области по состоянию на 8 мая зафиксировано 12 лесных пожаров. Об этом сообщили в пресс-службе региональной диспетчерской службы лесного хозяйства Тюменской области.

«В настоящее время на территории региона действуют 12 лесных пожаров. За прошедшие сутки зафиксировано восемь новых лесных пожаров, ликвидировано пять общей площади 33,6 тысячи гектаров», — пишут в пресс-службе.

На данный момент в Ишимской, Тобольской, Тюменской и Уватской авиазонах установлен IV класс пожарной опасности — высокая степень. Погодные условия способствуют распространению огня.

Фото:

Ранее в Тюменской области губернатор Александр Моор ввел режим чрезвычайной ситуации. Решение было принято с учетом складывающейся обстановки.

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На территории Тюменской области по состоянию на 8 мая зафиксировано 12 лесных пожаров. Об этом сообщили в пресс-службе региональной диспетчерской службы лесного хозяйства Тюменской области. «В настоящее время на территории региона действуют 12 лесных пожаров. За прошедшие сутки зафиксировано восемь новых лесных пожаров, ликвидировано пять общей площади 33,6 тысячи гектаров», — пишут в пресс-службе. На данный момент в Ишимской, Тобольской, Тюменской и Уватской авиазонах установлен IV класс пожарной опасности — высокая степень. Погодные условия способствуют распространению огня. Ранее в Тюменской области губернатор Александр Моор ввел режим чрезвычайной ситуации. Решение было принято с учетом складывающейся обстановки.
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