07 мая 2023

Челябинские турфирмы выставили цены на летние сплавы по рекам. Инфографика

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Сплав по реке Ай "Айские притесы"". Челябинская область, сплав, природа урала, отдых, природа, внутренний туризм, южный урал, туризм, река ай
Тур по реке из Челябинской области стоит от 1,5 до 13,8 тысяч рублей Фото:

Туристические фирмы Челябинской области обновили прайсы на сплавы по горным рекам в текущем сезоне. Самый дорогой сплав обойдется жителям региона почти в 14 тысяч рублей, самый дешевый — в 1,5 тысячи рублей, передает URA.RU.

Самым доступным стал сплав по реке Ай. Компания «Райский тур» предлагает три программы с отправлением из поселка Межевой: за один день 1,5 тысячи рублей, за два дня — 3,5 тысячи рублей, за три дня — 4,5 тысячи рублей. Цена на сплавы в турагентстве «Золотое путешествие» зависят от точки отправления: из Межевого — 3,6 тысяч рублей, из Златоуста — 4,5 тысячи рублей, а из Челябинска — 5,2 тысячи рублей. Туристов в одной поездке может быть от 20 до 100 человек. Обе компании предоставляют питание, баню и страховку.

Команда «Сплавы74» организует три вида туров по реке Ай: двухдневный за 3,5 тысячи рублей, трехдневный за 4,5 тысячи рублей и «Экстремальный» со спуском в пещеру за 7 тысяч рублей. Компания Active Weekend организует двухдневные маршруты. По Ай из Межевого сплав стоит 2,8 тысячи рублей, по реке Юрюзань с выездом из Усть-Катава — 3 тысячи рублей, по реке Белой из Старосубхангулово — 4 тысячи рублей.

Цены на сплавы по реке Ай начинаются с 1,5 тысяч рублей
Цены на сплавы по реке Ай начинаются с 1,5 тысяч рублей

В компании «Активная жизнь» однодневный сплав по реке Ай стоит 2,6 тысячи рублей, по реке Юрюзань — 5,8 тысяч рублей за два дня, по реке Белая — 7,1 тысяч рублей за три дня. В агентстве «Русь-тревел» туры на реку Ай стоят от 1,9 до 6,3 тысяч рублей, на Белую — от 7,1 до 9 тысяч рублей, на Юрюзань — 6,7 тысяч рублей. Цены программы на реке Чусовая колеблются от 6,5 до 7,2 тысяч рублей. Обе компании предоставляют трансфер из Челябинска.

Агентства предлагают варианты туров со спусками в пещеру и баней
Агентства предлагают варианты туров со спусками в пещеру и баней

В бюро «Спутник» есть семь туров. Самый бюджетный — однодневный сплав по реке Миасс за 2 тысячи рублей. Шестидневное путешествие по реке Ай выйдет в 9,1 тысяч рублей, а восьмидневный сплав с походом в нацпарк «Таганай» — 13,2 тысяч рублей. Стоимость пятидневной программы по Юрюзани — 9,9 тысяч рублей, а сплав по реке Белая — 13,8 тысяч рублей. В «Спутнике» также есть сплавы по рекам Уфа (6,5 тысяч рублей за три дня) и Чусовая (11,5 тысяч рублей за шесть дней).

Туры с выездом из Челябинска и области насчитывают порядка шести рек
Туры с выездом из Челябинска и области насчитывают порядка шести рек
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Туристические фирмы Челябинской области обновили прайсы на сплавы по горным рекам в текущем сезоне. Самый дорогой сплав обойдется жителям региона почти в 14 тысяч рублей, самый дешевый — в 1,5 тысячи рублей, передает URA.RU. Самым доступным стал сплав по реке Ай. Компания «Райский тур» предлагает три программы с отправлением из поселка Межевой: за один день 1,5 тысячи рублей, за два дня — 3,5 тысячи рублей, за три дня — 4,5 тысячи рублей. Цена на сплавы в турагентстве «Золотое путешествие» зависят от точки отправления: из Межевого — 3,6 тысяч рублей, из Златоуста — 4,5 тысячи рублей, а из Челябинска — 5,2 тысячи рублей. Туристов в одной поездке может быть от 20 до 100 человек. Обе компании предоставляют питание, баню и страховку. Команда «Сплавы74» организует три вида туров по реке Ай: двухдневный за 3,5 тысячи рублей, трехдневный за 4,5 тысячи рублей и «Экстремальный» со спуском в пещеру за 7 тысяч рублей. Компания Active Weekend организует двухдневные маршруты. По Ай из Межевого сплав стоит 2,8 тысячи рублей, по реке Юрюзань с выездом из Усть-Катава — 3 тысячи рублей, по реке Белой из Старосубхангулово — 4 тысячи рублей. В компании «Активная жизнь» однодневный сплав по реке Ай стоит 2,6 тысячи рублей, по реке Юрюзань — 5,8 тысяч рублей за два дня, по реке Белая — 7,1 тысяч рублей за три дня. В агентстве «Русь-тревел» туры на реку Ай стоят от 1,9 до 6,3 тысяч рублей, на Белую — от 7,1 до 9 тысяч рублей, на Юрюзань — 6,7 тысяч рублей. Цены программы на реке Чусовая колеблются от 6,5 до 7,2 тысяч рублей. Обе компании предоставляют трансфер из Челябинска. В бюро «Спутник» есть семь туров. Самый бюджетный — однодневный сплав по реке Миасс за 2 тысячи рублей. Шестидневное путешествие по реке Ай выйдет в 9,1 тысяч рублей, а восьмидневный сплав с походом в нацпарк «Таганай» — 13,2 тысяч рублей. Стоимость пятидневной программы по Юрюзани — 9,9 тысяч рублей, а сплав по реке Белая — 13,8 тысяч рублей. В «Спутнике» также есть сплавы по рекам Уфа (6,5 тысяч рублей за три дня) и Чусовая (11,5 тысяч рублей за шесть дней).
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