Тур по реке из Челябинской области стоит от 1,5 до 13,8 тысяч рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Туристические фирмы Челябинской области обновили прайсы на сплавы по горным рекам в текущем сезоне. Самый дорогой сплав обойдется жителям региона почти в 14 тысяч рублей, самый дешевый — в 1,5 тысячи рублей, передает URA.RU.

Самым доступным стал сплав по реке Ай. Компания «Райский тур» предлагает три программы с отправлением из поселка Межевой: за один день 1,5 тысячи рублей, за два дня — 3,5 тысячи рублей, за три дня — 4,5 тысячи рублей. Цена на сплавы в турагентстве «Золотое путешествие» зависят от точки отправления: из Межевого — 3,6 тысяч рублей, из Златоуста — 4,5 тысячи рублей, а из Челябинска — 5,2 тысячи рублей. Туристов в одной поездке может быть от 20 до 100 человек. Обе компании предоставляют питание, баню и страховку.

Команда «Сплавы74» организует три вида туров по реке Ай: двухдневный за 3,5 тысячи рублей, трехдневный за 4,5 тысячи рублей и «Экстремальный» со спуском в пещеру за 7 тысяч рублей. Компания Active Weekend организует двухдневные маршруты. По Ай из Межевого сплав стоит 2,8 тысячи рублей, по реке Юрюзань с выездом из Усть-Катава — 3 тысячи рублей, по реке Белой из Старосубхангулово — 4 тысячи рублей.

Цены на сплавы по реке Ай начинаются с 1,5 тысяч рублей Инфографика URA.RU

В компании «Активная жизнь» однодневный сплав по реке Ай стоит 2,6 тысячи рублей, по реке Юрюзань — 5,8 тысяч рублей за два дня, по реке Белая — 7,1 тысяч рублей за три дня. В агентстве «Русь-тревел» туры на реку Ай стоят от 1,9 до 6,3 тысяч рублей, на Белую — от 7,1 до 9 тысяч рублей, на Юрюзань — 6,7 тысяч рублей. Цены программы на реке Чусовая колеблются от 6,5 до 7,2 тысяч рублей. Обе компании предоставляют трансфер из Челябинска.

Агентства предлагают варианты туров со спусками в пещеру и баней Инфографика URA.RU

В бюро «Спутник» есть семь туров. Самый бюджетный — однодневный сплав по реке Миасс за 2 тысячи рублей. Шестидневное путешествие по реке Ай выйдет в 9,1 тысяч рублей, а восьмидневный сплав с походом в нацпарк «Таганай» — 13,2 тысяч рублей. Стоимость пятидневной программы по Юрюзани — 9,9 тысяч рублей, а сплав по реке Белая — 13,8 тысяч рублей. В «Спутнике» также есть сплавы по рекам Уфа (6,5 тысяч рублей за три дня) и Чусовая (11,5 тысяч рублей за шесть дней).

Туры с выездом из Челябинска и области насчитывают порядка шести рек Инфографика URA.RU