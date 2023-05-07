На акцию вышли общественники и местные жители (архивное фото)
В Белоярском городском округе прошел автопробег, который посвящен празднованию 78-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщили в соцсетях.
«Автопробег, посвященный Дню Победы прошел в Белоярском городском округе. В мероприятии участвовали партийцы, активисты, общественники и местные жители», — пишет telegram-канал партии «Единая Россия Свердловская область».
Ранее URA.RU писало, что в «Сима-ленде» тысячи сотрудников почтили память павших в Великой Отечественной войне. Также они провели акцию «Бессмертный полк».
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