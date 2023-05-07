07 мая 2023

В Свердловской области прошел автопробег в честь Дня Победы. Фото

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Автопробег Урал своих не бросает. Екатеринбург , российский флаг, флаг рф
На акцию вышли общественники и местные жители (архивное фото) Фото:

В Белоярском городском округе прошел автопробег, который посвящен празднованию 78-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщили в соцсетях.

«Автопробег, посвященный Дню Победы прошел в Белоярском городском округе. В мероприятии участвовали партийцы, активисты, общественники и местные жители», — пишет telegram-канал партии «Единая Россия Свердловская область».

Ранее URA.RU писало, что в «Сима-ленде» тысячи сотрудников почтили память павших в Великой Отечественной войне. Также они провели акцию «Бессмертный полк».

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В Белоярском городском округе прошел автопробег, который посвящен празднованию 78-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщили в соцсетях. «Автопробег, посвященный Дню Победы прошел в Белоярском городском округе. В мероприятии участвовали партийцы, активисты, общественники и местные жители», — пишет telegram-канал партии «Единая Россия Свердловская область». Ранее URA.RU писало, что в «Сима-ленде» тысячи сотрудников почтили память павших в Великой Отечественной войне. Также они провели акцию «Бессмертный полк».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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