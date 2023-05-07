В Свердловской области прошел автопробег в честь Дня Победы. Фото

08 мая 2023 в 11:00 Размер текста - 17 +

На акцию вышли общественники и местные жители (архивное фото) Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU В Белоярском городском округе прошел автопробег, который посвящен празднованию 78-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщили в соцсетях. «Автопробег, посвященный Дню Победы прошел в Белоярском городском округе. В мероприятии участвовали партийцы, активисты, общественники и местные жители», — пишет telegram-канал партии «Единая Россия Свердловская область». Ранее URA.RU писало, что в «Сима-ленде» тысячи сотрудников почтили память павших в Великой Отечественной войне. Также они провели акцию «Бессмертный полк». Фото: telegram-канал «Единая Россия Свердловская область» Фото: telegram-канал «Единая Россия Свердловская область» Фото: telegram-канал «Единая Россия Свердловская область»

В Белоярском городском округе прошел автопробег, который посвящен празднованию 78-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщили в соцсетях. «Автопробег, посвященный Дню Победы прошел в Белоярском городском округе. В мероприятии участвовали партийцы, активисты, общественники и местные жители», — пишет telegram-канал партии «Единая Россия Свердловская область». Ранее URA.RU писало, что в «Сима-ленде» тысячи сотрудников почтили память павших в Великой Отечественной войне. Также они провели акцию «Бессмертный полк».