07 мая 2023
06 мая 2023
05 мая 2023

В городе ЯНАО увековечили память героев ВОВ. Фото

В Ноябрьске открыли мемориал, посвященный фронтовикам
© Служба новостей «URA.RU»
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Празднование Дня Победы в ВОВ в Салехарде, минута молчания, траур, возложение цветов, день победы, 9 мая
В Ноябрьске открыли четыре стелы с именами горожан-фронтовиков Фото:

В Ноябрьске (ЯНАО) открыли мемориал, посвященный ветеранам Великой Отечественной войны. На четырех стелах увековечены фамилии 156 фронтовиков-ноябрян, сообщает пресс-служба городской администрации.

«На площади Памяти установили четыре стелы с фамилиями ноябрян, принимавших участие в Великой Отечественной войне, а позднее занимавшихся становлением и строительством города. Помним, гордимся», — сообщает пресс-служба администрации Ноябрьска в telegram-канале «Ноябрьск. Официально».

Ранее URA.RU рассказало, что в Лабытнанги дети разрисовали памятник ветеранам ВОВ. Силами администрации нарушения были оперативно исправлены.

Стелы с фамилиями ноябрян, участников Великой Отечественной войны
Стелы с фамилиями ноябрян, участников Великой Отечественной войны
Фото:

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В Ноябрьске (ЯНАО) открыли мемориал, посвященный ветеранам Великой Отечественной войны. На четырех стелах увековечены фамилии 156 фронтовиков-ноябрян, сообщает пресс-служба городской администрации. «На площади Памяти установили четыре стелы с фамилиями ноябрян, принимавших участие в Великой Отечественной войне, а позднее занимавшихся становлением и строительством города. Помним, гордимся», — сообщает пресс-служба администрации Ноябрьска в telegram-канале «Ноябрьск. Официально». Ранее URA.RU рассказало, что в Лабытнанги дети разрисовали памятник ветеранам ВОВ. Силами администрации нарушения были оперативно исправлены.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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