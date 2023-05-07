В городе ЯНАО увековечили память героев ВОВ. Фото

В Ноябрьске открыли мемориал, посвященный фронтовикам

08 мая 2023 в 11:06 Размер текста - 17 +

В Ноябрьске открыли четыре стелы с именами горожан-фронтовиков Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU В Ноябрьске (ЯНАО) открыли мемориал, посвященный ветеранам Великой Отечественной войны. На четырех стелах увековечены фамилии 156 фронтовиков-ноябрян, сообщает пресс-служба городской администрации. «На площади Памяти установили четыре стелы с фамилиями ноябрян, принимавших участие в Великой Отечественной войне, а позднее занимавшихся становлением и строительством города. Помним, гордимся», — сообщает пресс-служба администрации Ноябрьска в telegram-канале «Ноябрьск. Официально». Ранее URA.RU рассказало, что в Лабытнанги дети разрисовали памятник ветеранам ВОВ. Силами администрации нарушения были оперативно исправлены. Стелы с фамилиями ноябрян, участников Великой Отечественной войны Фото: telegram-канал «Ноябрьск. Официально»

В Ноябрьске (ЯНАО) открыли мемориал, посвященный ветеранам Великой Отечественной войны. На четырех стелах увековечены фамилии 156 фронтовиков-ноябрян, сообщает пресс-служба городской администрации. «На площади Памяти установили четыре стелы с фамилиями ноябрян, принимавших участие в Великой Отечественной войне, а позднее занимавшихся становлением и строительством города. Помним, гордимся», — сообщает пресс-служба администрации Ноябрьска в telegram-канале «Ноябрьск. Официально». Ранее URA.RU рассказало, что в Лабытнанги дети разрисовали памятник ветеранам ВОВ. Силами администрации нарушения были оперативно исправлены.