В Ноябрьске открыли четыре стелы с именами горожан-фронтовиков
В Ноябрьске (ЯНАО) открыли мемориал, посвященный ветеранам Великой Отечественной войны. На четырех стелах увековечены фамилии 156 фронтовиков-ноябрян, сообщает пресс-служба городской администрации.
«На площади Памяти установили четыре стелы с фамилиями ноябрян, принимавших участие в Великой Отечественной войне, а позднее занимавшихся становлением и строительством города. Помним, гордимся», — сообщает пресс-служба администрации Ноябрьска в telegram-канале «Ноябрьск. Официально».
Ранее URA.RU рассказало, что в Лабытнанги дети разрисовали памятник ветеранам ВОВ. Силами администрации нарушения были оперативно исправлены.
Стелы с фамилиями ноябрян, участников Великой Отечественной войны
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