07 мая 2023
06 мая 2023
05 мая 2023

В ЯНАО из-за погодных условий закрыли дорогу от Надыма до Салехарда

© Служба новостей «URA.RU»
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В ЯНАО из-за метели закрыли дорогу от Надыма до Салехарда Фото:

В ЯНАО из-за неблагоприятных погодных условий закрыли автодорогу Надым — Салехард, также перекрыто движение на подъезде к селу Аксарка. Об этом сообщает пресс-служба окружного дептранса.

«В связи с неблагоприятными погодными условиями закрывается движение по дорогам: Надым-Салехард, подъезд к селу Аксарка. Также не работают суда на воздушных подушках», — сообщается в telegram-канале «Дороги и транспорт Ямала».

Ранее URA.RU рассказывало, что в ГИБДД округа попросили автомобилистов воздержаться от поездок. Синоптики прогнозируют на 8 мая усиление ветра до 30 метров в секунду.

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В ЯНАО из-за неблагоприятных погодных условий закрыли автодорогу Надым — Салехард, также перекрыто движение на подъезде к селу Аксарка. Об этом сообщает пресс-служба окружного дептранса. «В связи с неблагоприятными погодными условиями закрывается движение по дорогам: Надым-Салехард, подъезд к селу Аксарка. Также не работают суда на воздушных подушках», — сообщается в telegram-канале «Дороги и транспорт Ямала». Ранее URA.RU рассказывало, что в ГИБДД округа попросили автомобилистов воздержаться от поездок. Синоптики прогнозируют на 8 мая усиление ветра до 30 метров в секунду.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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