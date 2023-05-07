В ЯНАО из-за погодных условий закрыли дорогу от Надыма до Салехарда

В ЯНАО из-за метели закрыли дорогу от Надыма до Салехарда
В ЯНАО из-за неблагоприятных погодных условий закрыли автодорогу Надым — Салехард, также перекрыто движение на подъезде к селу Аксарка. Об этом сообщает пресс-служба окружного дептранса.
«В связи с неблагоприятными погодными условиями закрывается движение по дорогам: Надым-Салехард, подъезд к селу Аксарка. Также не работают суда на воздушных подушках», — сообщается в telegram-канале «Дороги и транспорт Ямала».
Ранее URA.RU рассказывало, что в ГИБДД округа попросили автомобилистов воздержаться от поездок. Синоптики прогнозируют на 8 мая усиление ветра до 30 метров в секунду.
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