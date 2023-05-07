В ЯНАО из-за погодных условий закрыли дорогу от Надыма до Салехарда

08 мая 2023 в 11:24 Размер текста - 17 +

В ЯНАО из-за метели закрыли дорогу от Надыма до Салехарда Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU В ЯНАО из-за неблагоприятных погодных условий закрыли автодорогу Надым — Салехард, также перекрыто движение на подъезде к селу Аксарка. Об этом сообщает пресс-служба окружного дептранса. «В связи с неблагоприятными погодными условиями закрывается движение по дорогам: Надым-Салехард, подъезд к селу Аксарка. Также не работают суда на воздушных подушках», — сообщается в telegram-канале «Дороги и транспорт Ямала». Ранее URA.RU рассказывало, что в ГИБДД округа попросили автомобилистов воздержаться от поездок. Синоптики прогнозируют на 8 мая усиление ветра до 30 метров в секунду.

В ЯНАО из-за неблагоприятных погодных условий закрыли автодорогу Надым — Салехард, также перекрыто движение на подъезде к селу Аксарка. Об этом сообщает пресс-служба окружного дептранса. «В связи с неблагоприятными погодными условиями закрывается движение по дорогам: Надым-Салехард, подъезд к селу Аксарка. Также не работают суда на воздушных подушках», — сообщается в telegram-канале «Дороги и транспорт Ямала». Ранее URA.RU рассказывало, что в ГИБДД округа попросили автомобилистов воздержаться от поездок. Синоптики прогнозируют на 8 мая усиление ветра до 30 метров в секунду.