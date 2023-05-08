ТАСС: в курганских пожарах погибли шесть человек

Более десяти человек пострадали от огня Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Весенние пожары в Курганской области 2023

В Курганской области число погибших в пожарах выросло до шести человек. Более десяти человек пострадали от огня. Об этом сообщает ТАСС

«Число погибших при пожарах в Курганской области выросло до шести человек, еще 14 человек пострадали», — передает ТАСС со ссылкой на медиков. В областном СУ СКР URA.RU сообщили, что точное количество погибших на данный момент устанавливается.

Ранее URA.RU писало, что в Курганской области в пожарах погибли три человека. В СУ СКР по Курганской области 7 мая сообщали, что точное количество погибших устанавливается. По факту гибели людей было возбуждено уголовное дело. Масштабные пожары в регионе бушуют вторые сутки. В области введен режим ЧС.