Пожары в Курганской области полыхают вторые сутки Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Весенние пожары в Курганской области 2023

Вторые сутки в Кургане и на территории региона полыхают масштабные пожары. Количество уничтоженных из-за пожаров строений выросло до 42. Жителей эвакуировали из семи микрорайонов Кургана и СНТ в районе Кировского моста. В области эвакуации прошли в деревнях Юлдус и Плоская (Шадринский МО), селе Кодское (Шатровский МО), деревнях Редькино (Белозерский МО) и Сладко-Карасинское (Мишкинский МО). В Курган вылетел глава МЧС Александр Куренков. Корреспонденты URA.RU ведут прямую трансляцию.

03:26 Правительство Курганской области сообщило о действующих горячих телефонных линиях. Специалисты проконсультируют погорельцев по адресам временного размещения и окажут психологическую помощь. Номера для общих вопросов: 8 (908) 006-72-40, 8 (3522) 23-11-90. Номер для оказания психологической помощи: 8 (3522) 46-00-49.

Пункты временного размещения в Кургане: 12-й лицей, ул. Кравченко, 28, 48-я школа, ул. К. Маркса, 84, 31-я гимназия, ул. Гоголя, 107а, 42-я школа, ул. Кирова, 52, 32-я гимназия, ул. М. Горького, 79, лагеря «Звездный» и «Островского».

03:19 Жители СНТ Садовод-любитель носят воду добровольцам, участвующим в тушении пожара.

03:00 Сотрудники полиции подняты по тревоге, в регионе введена спецоперация «Тайфун». На месте пожаров работает полковник полиции, заместитель начальника полиции по охране общественного порядка УМВД России по Курганской области Андрей Мамаев. Задействовано 400 сотрудников ведомства и более 100 единиц транспорта. Полиция круглосуточно дежурит в местах пожаров во избежание мародерства.