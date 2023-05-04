Как провести праздничные выходные в ЯНАО

В ЯНАО в праздничные выходные можно посетить спектакли, концерты и кинотеатры под открытым небом

05 мая 2023 в 10:31 Размер текста - 17 +

Праздничные концерты к 9 мая пройдут во всех городах Ямала Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU Жителям городов ЯНАО предлагают разные мероприятия на праздничные выходные, приуроченные ко Дню Победы. Для ямальцев организуют концерты, ярмарки, покажут спектакли и кино под открытым небом. К примеру, в Новом Уренгое 6 и 7 мая на площадке КСЦ «Газодобытчик» в 17:00 покажут спектакль «Фронтовые бригады по дорогам войны». Также в праздничные выходные пройдут всероссийские акции: 7 мая «Вальс победы» в 15:00 в ГДК «Октябрь», 9 мая в 10:00 во дворах города «Поем двором» (в это же время будет адресное поздравление ветеранов). «Минута молчания» и «Свеча памяти» на площади памяти с 18:00. Седьмого мая можно посетить театрализованный концерт «Не забывай о войне» в 15:00 в ГДК «Октябрь». Там же в это время 8 мая пройдет концерт московского театра песни «Яр». В Салехарде 6 мая пройдут разные спортивные соревнования: по тяжелой атлетике, боксу, стрельбе и настольному теннису. Начало мероприятий с 10 утра. В этот день и 8 мая с 11:00 до 15:00 можно будет посетить кинотеатр под открытым небом «Кинолента памяти» на площади ЦКиС «Геолог». В воскресенье, 7 мая, с 12:00 до 17:00 будет работать передвижная творческая мастерская «Мастерская победы» по созданию символа Победы. Праздничный концерт «Память сердца» состоится в детской школе искусств в 15:00, а уже в 17:00 в городском саду запланирована ретро площадка «Место встречи». Восьмого мая с 12:00 до 15:00 будет курсировать городской пассажирский автобус № 2 по АРТ-маршруту «Песни весны и Победы!». В этот день пройдут и различные акции, приуроченные Дню Победы. Праздничные мероприятия 9 мая пройдут с 10:00 утра и до 22:30. Начнется с митинга «С Днем Победы, Великий Народ!» в культурно-историческом комплексе «Парк Победы». Планируются мастер-классы, выставки, полевая кухня и концертная программа. Закончится все огненным шоу «Только вперед» и акцией «Свеча памяти». В Ноябрьске до 10 мая будут показывать военно-патриотическое кино «Уроки мужества» в ГДКиК «Русь» и до 15 июня будет работать выставка «Была война, была победа» в музейном ресурсном центре. Концертная программа «Горит огонь в сердцах потомков» запланирована на 7 мая в 15:00 в центре досуга «Нефтянник». Празднование 9 мая будет проходить с 12:00 до 18:00. Передвижная выставка «Переломный 1943» возле городского фонта начнет работу в 10:00. Концерты с участием творческих коллективов с 12:00 до 18:00. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жителям городов ЯНАО предлагают разные мероприятия на праздничные выходные, приуроченные ко Дню Победы. Для ямальцев организуют концерты, ярмарки, покажут спектакли и кино под открытым небом. К примеру, в Новом Уренгое 6 и 7 мая на площадке КСЦ «Газодобытчик» в 17:00 покажут спектакль «Фронтовые бригады по дорогам войны». Также в праздничные выходные пройдут всероссийские акции: 7 мая «Вальс победы» в 15:00 в ГДК «Октябрь», 9 мая в 10:00 во дворах города «Поем двором» (в это же время будет адресное поздравление ветеранов). «Минута молчания» и «Свеча памяти» на площади памяти с 18:00. Седьмого мая можно посетить театрализованный концерт «Не забывай о войне» в 15:00 в ГДК «Октябрь». Там же в это время 8 мая пройдет концерт московского театра песни «Яр». В Салехарде 6 мая пройдут разные спортивные соревнования: по тяжелой атлетике, боксу, стрельбе и настольному теннису. Начало мероприятий с 10 утра. В этот день и 8 мая с 11:00 до 15:00 можно будет посетить кинотеатр под открытым небом «Кинолента памяти» на площади ЦКиС «Геолог». В воскресенье, 7 мая, с 12:00 до 17:00 будет работать передвижная творческая мастерская «Мастерская победы» по созданию символа Победы. Праздничный концерт «Память сердца» состоится в детской школе искусств в 15:00, а уже в 17:00 в городском саду запланирована ретро площадка «Место встречи». Восьмого мая с 12:00 до 15:00 будет курсировать городской пассажирский автобус № 2 по АРТ-маршруту «Песни весны и Победы!». В этот день пройдут и различные акции, приуроченные Дню Победы. Праздничные мероприятия 9 мая пройдут с 10:00 утра и до 22:30. Начнется с митинга «С Днем Победы, Великий Народ!» в культурно-историческом комплексе «Парк Победы». Планируются мастер-классы, выставки, полевая кухня и концертная программа. Закончится все огненным шоу «Только вперед» и акцией «Свеча памяти». В Ноябрьске до 10 мая будут показывать военно-патриотическое кино «Уроки мужества» в ГДКиК «Русь» и до 15 июня будет работать выставка «Была война, была победа» в музейном ресурсном центре. Концертная программа «Горит огонь в сердцах потомков» запланирована на 7 мая в 15:00 в центре досуга «Нефтянник». Празднование 9 мая будет проходить с 12:00 до 18:00. Передвижная выставка «Переломный 1943» возле городского фонта начнет работу в 10:00. Концерты с участием творческих коллективов с 12:00 до 18:00.