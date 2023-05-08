Курганцы после крупных пожаров приехали на пепелище Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Весенние пожары в Курганской области 2023

Жители курганских микрорайонов Смолино и Малое Чаусово возвращаются к своим сгоревшим домам. Они разбирают завалы, спасают животных. Пожарные продолжают ликвидировать возгорания. Корреспондент информационного агентства URA.RU подготовил фоторепортаж с места событий.

В курганском микрорайоне Смолино полностью сгорела улица Розы Люксембург. От некоторых домов остались лишь остатки печей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В микрорайоне Смолино местами виден дым Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В сгоревший курганский микрорайон выехали сотрудники МЧС и других служб Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В четырех микрорайонах Кургана открыты передвижные пункты сбора заявлений от пострадавших при пожарах. В Смолино он расположен на конечной остановке Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В огне выстоял Храм Святого Духа Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Пожарные ликвидируют оставшиеся очаги возгорания в микрорайоне Малое Чаусово Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганские власти озвучили суммы выплат. Потерявшие имущество при пожарах в Курганской области получат по 10 тыс. рублей. За полную потерю имущества — по 50 тыс. рублей, Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Местные жители возвращаются к сгоревшим постройкам, чтобы разобрать завалы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Завалы после пожара разбирают местные жители и спасатели Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU