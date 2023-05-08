Курганцы после крупных пожаров приехали на пепелище
новость из сюжетаВесенние пожары в Курганской области 2023
Жители курганских микрорайонов Смолино и Малое Чаусово возвращаются к своим сгоревшим домам. Они разбирают завалы, спасают животных. Пожарные продолжают ликвидировать возгорания. Корреспондент информационного агентства URA.RU подготовил фоторепортаж с места событий.
В курганском микрорайоне Смолино полностью сгорела улица Розы Люксембург. От некоторых домов остались лишь остатки печей
В микрорайоне Смолино местами виден дым
В сгоревший курганский микрорайон выехали сотрудники МЧС и других служб
В четырех микрорайонах Кургана открыты передвижные пункты сбора заявлений от пострадавших при пожарах. В Смолино он расположен на конечной остановке
В огне выстоял Храм Святого Духа
Пожарные ликвидируют оставшиеся очаги возгорания в микрорайоне Малое Чаусово
Курганские власти озвучили суммы выплат. Потерявшие имущество при пожарах в Курганской области получат по 10 тыс. рублей. За полную потерю имущества — по 50 тыс. рублей,
Местные жители возвращаются к сгоревшим постройкам, чтобы разобрать завалы
Завалы после пожара разбирают местные жители и спасатели
От огня и дыма уводили домашних животных
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