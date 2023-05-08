Курганцы после масштабных пожаров возвращаются к сгоревшим домам. Фото, видео

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Смолино. Последствия пожара. Курган
Курганцы после крупных пожаров приехали на пепелище Фото:
новость из сюжета
Весенние пожары в Курганской области 2023

Жители курганских микрорайонов Смолино и Малое Чаусово возвращаются к своим сгоревшим домам. Они разбирают завалы, спасают животных. Пожарные продолжают ликвидировать возгорания. Корреспондент информационного агентства URA.RU подготовил фоторепортаж с места событий.

Майские пожары в Курганской области 2023 год: фото, видео
В курганском микрорайоне Смолино полностью сгорела улица Розы Люксембург. От некоторых домов остались лишь остатки печей
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Майские пожары в Курганской области 2023 год: фото, видео
В микрорайоне Смолино местами виден дым
Фото:
Смолино. Последствия пожара. Курган
В сгоревший курганский микрорайон выехали сотрудники МЧС и других служб
Фото:
Майские пожары в Курганской области 2023 год: фото, видео
В четырех микрорайонах Кургана открыты передвижные пункты сбора заявлений от пострадавших при пожарах. В Смолино он расположен на конечной остановке
Фото:
Майские пожары в Курганской области 2023 год: фото, видео
В огне выстоял Храм Святого Духа
Фото:
Майские пожары в Курганской области 2023 год: фото, видео
Пожарные ликвидируют оставшиеся очаги возгорания в микрорайоне Малое Чаусово
Фото:
Майские пожары в Курганской области 2023 год: фото, видео
Курганские власти озвучили суммы выплат. Потерявшие имущество при пожарах в Курганской области получат по 10 тыс. рублей. За полную потерю имущества — по 50 тыс. рублей,
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Майские пожары в Курганской области 2023 год: фото, видео
Местные жители возвращаются к сгоревшим постройкам, чтобы разобрать завалы
Фото:
Майские пожары в Курганской области 2023 год: фото, видео
Завалы после пожара разбирают местные жители и спасатели
Фото:
Майские пожары в Курганской области 2023 год: фото, видео
От огня и дыма уводили домашних животных
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Жители курганских микрорайонов Смолино и Малое Чаусово возвращаются к своим сгоревшим домам. Они разбирают завалы, спасают животных. Пожарные продолжают ликвидировать возгорания. Корреспондент информационного агентства URA.RU подготовил фоторепортаж с места событий.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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