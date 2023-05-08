Депутат Верховной Рады Гончаренко сообщил о сильном взрыве в Киеве 09 мая 2023 в 08:25 Размер текста - 17 + Мощный взрыв прогремел в Киеве Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Мощный взрыв прогремел в столице Украины Киеве. Об этом рассказал депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко. «В Киеве взрыв!» — написал Гончаренко в своем telegram-канале. Он отметил, что мощность взрыва была достаточно большой. Ранее сообщалось о воздушной тревоге в Киеве. После в украинской столице прозвучало несколько взрывов. Мощный взрыв прогремел в столице Украины Киеве. Об этом рассказал депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко. «В Киеве взрыв!» — написал Гончаренко в своем telegram-канале. Он отметил, что мощность взрыва была достаточно большой. Ранее сообщалось о воздушной тревоге в Киеве. После в украинской столице прозвучало несколько взрывов. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям