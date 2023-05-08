08 мая 2023

Депутат Верховной Рады Гончаренко сообщил о сильном взрыве в Киеве

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Мощный взрыв прогремел в Киеве Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Мощный взрыв прогремел в столице Украины Киеве. Об этом рассказал депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко.

«В Киеве взрыв!» — написал Гончаренко в своем telegram-канале. Он отметил, что мощность взрыва была достаточно большой.

Ранее сообщалось о воздушной тревоге в Киеве. После в украинской столице прозвучало несколько взрывов.

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Мощный взрыв прогремел в столице Украины Киеве. Об этом рассказал депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко. «В Киеве взрыв!» — написал Гончаренко в своем telegram-канале. Он отметил, что мощность взрыва была достаточно большой. Ранее сообщалось о воздушной тревоге в Киеве. После в украинской столице прозвучало несколько взрывов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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