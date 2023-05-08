Депутат Верховной Рады Гончаренко сообщил о сильном взрыве в Киеве

Мощный взрыв прогремел в Киеве
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Мощный взрыв прогремел в столице Украины Киеве. Об этом рассказал депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко.
«В Киеве взрыв!» — написал Гончаренко в своем telegram-канале. Он отметил, что мощность взрыва была достаточно большой.
Ранее сообщалось о воздушной тревоге в Киеве. После в украинской столице прозвучало несколько взрывов.
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