ЧВК «Вагнер» заняла новое здание в Артемовске. Видео

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Военная подготовка к службе в зоне СВО. Пермь, оружие, стрелки, спецназ, чвк, шеврон z, сво, армия россии, штурмовики
Бойцы ЧВК «Вагнер» зачистили здание на западе Артемовска Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Бойцы ЧВК «Вагнер» взяли штурмом здание около медучилища в западной части Артемовска (Бахмута). В строении все еще сохраняется сопротивление ВСУ.

«Бойцы группы „Вагнер“ взяли штурмом здание вблизи медицинского училища в западной части Артемовска, где еще сохраняется сопротивление украинских войск», — передает РИА Новости. Уточняется, что в ходе зачистки была обнаружена «растяжка», которую удалось обезвредить.

Бои за Артемовск ведутся с августа 2022 года. За это время армия России вместе с бойцами ЧВК «Вагнер» значительно продвинулась в освобождении города. Так, основатель частной военной компании Евгений Пригожин заявил, что его бойцы заняли 58 тысяч квадратных метров территории.

Россия проводит спецоперацию с 24 февраля 2022 года. По словам президента России Владимира Путина, целями СВО являются демилитаризация и денацификация киевского режима.

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Бойцы ЧВК «Вагнер» взяли штурмом здание около медучилища в западной части Артемовска (Бахмута). В строении все еще сохраняется сопротивление ВСУ. «Бойцы группы „Вагнер“ взяли штурмом здание вблизи медицинского училища в западной части Артемовска, где еще сохраняется сопротивление украинских войск», — передает РИА Новости. Уточняется, что в ходе зачистки была обнаружена «растяжка», которую удалось обезвредить. Бои за Артемовск ведутся с августа 2022 года. За это время армия России вместе с бойцами ЧВК «Вагнер» значительно продвинулась в освобождении города. Так, основатель частной военной компании Евгений Пригожин заявил, что его бойцы заняли 58 тысяч квадратных метров территории. Россия проводит спецоперацию с 24 февраля 2022 года. По словам президента России Владимира Путина, целями СВО являются демилитаризация и денацификация киевского режима.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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