Бойцы ЧВК «Вагнер» взяли штурмом здание около медучилища в западной части Артемовска (Бахмута). В строении все еще сохраняется сопротивление ВСУ.
«Бойцы группы „Вагнер“ взяли штурмом здание вблизи медицинского училища в западной части Артемовска, где еще сохраняется сопротивление украинских войск», — передает РИА Новости. Уточняется, что в ходе зачистки была обнаружена «растяжка», которую удалось обезвредить.
Бои за Артемовск ведутся с августа 2022 года. За это время армия России вместе с бойцами ЧВК «Вагнер» значительно продвинулась в освобождении города. Так, основатель частной военной компании Евгений Пригожин заявил, что его бойцы заняли 58 тысяч квадратных метров территории.
Россия проводит спецоперацию с 24 февраля 2022 года. По словам президента России Владимира Путина, целями СВО являются демилитаризация и денацификация киевского режима.
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