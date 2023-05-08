ЧВК «Вагнер» заняла новое здание в Артемовске. Видео

08 мая 2023 в 15:41 Размер текста - 17 +

Бойцы ЧВК «Вагнер» зачистили здание на западе Артемовска Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Бойцы ЧВК «Вагнер» взяли штурмом здание около медучилища в западной части Артемовска (Бахмута). В строении все еще сохраняется сопротивление ВСУ. «Бойцы группы „Вагнер“ взяли штурмом здание вблизи медицинского училища в западной части Артемовска, где еще сохраняется сопротивление украинских войск», — передает РИА Новости. Уточняется, что в ходе зачистки была обнаружена «растяжка», которую удалось обезвредить. Бои за Артемовск ведутся с августа 2022 года. За это время армия России вместе с бойцами ЧВК «Вагнер» значительно продвинулась в освобождении города. Так, основатель частной военной компании Евгений Пригожин заявил, что его бойцы заняли 58 тысяч квадратных метров территории. Россия проводит спецоперацию с 24 февраля 2022 года. По словам президента России Владимира Путина, целями СВО являются демилитаризация и денацификация киевского режима.

Бойцы ЧВК «Вагнер» взяли штурмом здание около медучилища в западной части Артемовска (Бахмута). В строении все еще сохраняется сопротивление ВСУ. «Бойцы группы „Вагнер“ взяли штурмом здание вблизи медицинского училища в западной части Артемовска, где еще сохраняется сопротивление украинских войск», — передает РИА Новости. Уточняется, что в ходе зачистки была обнаружена «растяжка», которую удалось обезвредить. Бои за Артемовск ведутся с августа 2022 года. За это время армия России вместе с бойцами ЧВК «Вагнер» значительно продвинулась в освобождении города. Так, основатель частной военной компании Евгений Пригожин заявил, что его бойцы заняли 58 тысяч квадратных метров территории. Россия проводит спецоперацию с 24 февраля 2022 года. По словам президента России Владимира Путина, целями СВО являются демилитаризация и денацификация киевского режима.