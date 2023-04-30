Пригожин: ЧВК «Вагнер» заняла 58 тысяч квадратных метров Артемовска 30 апреля 2023 в 23:23 Размер текста - 17 + Под контролем ВСУ остается 2,9 квадратных километров Бахмута, сообщил Пригожин Фото: Сергей Русанов © URA.RU Бойцы частной военной компании «Вагнер» заняли 58 тысяч квадратных метра территории Артемовска, а под контролем Вооруженных сил Украины (ВСУ) остается 2,9 квадратных километра. Об этом заявил глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. «Сегодня подразделения ЧВК „Вагнер“ продвинулись <…> на различных направлениях и освободили 58 тысяч квадратных метров территории. Под контролем противника в Бахмуте остается площадь 2,9 квадратных километра», — сообщил Пригожин у себя в telegram-канале. Глава ЧВК также отметил, что среди бойцов «Вагнера» погибло 99 человек. Бойцы частной военной компании «Вагнер» заняли 58 тысяч квадратных метра территории Артемовска, а под контролем Вооруженных сил Украины (ВСУ) остается 2,9 квадратных километра. Об этом заявил глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. «Сегодня подразделения ЧВК „Вагнер“ продвинулись <…> на различных направлениях и освободили 58 тысяч квадратных метров территории. Под контролем противника в Бахмуте остается площадь 2,9 квадратных километра», — сообщил Пригожин у себя в telegram-канале. Глава ЧВК также отметил, что среди бойцов «Вагнера» погибло 99 человек. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям