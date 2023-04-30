Пригожин: ЧВК «Вагнер» заняла 58 тысяч квадратных метров Артемовска

Под контролем ВСУ остается 2,9 квадратных километров Бахмута, сообщил Пригожин
Бойцы частной военной компании «Вагнер» заняли 58 тысяч квадратных метра территории Артемовска, а под контролем Вооруженных сил Украины (ВСУ) остается 2,9 квадратных километра. Об этом заявил глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.
«Сегодня подразделения ЧВК „Вагнер“ продвинулись <…> на различных направлениях и освободили 58 тысяч квадратных метров территории. Под контролем противника в Бахмуте остается площадь 2,9 квадратных километра», — сообщил Пригожин у себя в telegram-канале. Глава ЧВК также отметил, что среди бойцов «Вагнера» погибло 99 человек.
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