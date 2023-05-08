Президент Таджикистана Рахмон вылетел в Москву

Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон вылетел в Москву с рабочим визитом по приглашению российского лидера Владимира Путина. Об этом сообщили на сайте главы Таджикистана.
«8 мая основатель мира и национального единства — лидер нации, президент Республики Таджикистан уважаемый Эмомали Рахмон по приглашению президента Российской Федерации уважаемого Владимира Путина с рабочим визитом отбыл в Москву», — говорится в сообщении. Уточняется, что глава республики примет участие в параде Победы.
Ранее Путин во время телефонного разговора пригласил Рахмона на парад 9 Мая. Также стало известно, что мероприятие посетит президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
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