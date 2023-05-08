Президент Таджикистана Рахмон вылетел в Москву

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Владимир Путин на саммите ОДКБ в Ереване. Армения, Ереван, рахмон эмомали
Эмомали Рахмон вылетел в Москву для встречи с Владимиром Путиным Фото:

Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон вылетел в Москву с рабочим визитом по приглашению российского лидера Владимира Путина. Об этом сообщили на сайте главы Таджикистана.

«8 мая основатель мира и национального единства — лидер нации, президент Республики Таджикистан уважаемый Эмомали Рахмон по приглашению президента Российской Федерации уважаемого Владимира Путина с рабочим визитом отбыл в Москву», — говорится в сообщении. Уточняется, что глава республики примет участие в параде Победы.

Ранее Путин во время телефонного разговора пригласил Рахмона на парад 9 Мая. Также стало известно, что мероприятие посетит президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

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Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон вылетел в Москву с рабочим визитом по приглашению российского лидера Владимира Путина. Об этом сообщили на сайте главы Таджикистана. «8 мая основатель мира и национального единства — лидер нации, президент Республики Таджикистан уважаемый Эмомали Рахмон по приглашению президента Российской Федерации уважаемого Владимира Путина с рабочим визитом отбыл в Москву», — говорится в сообщении. Уточняется, что глава республики примет участие в параде Победы. Ранее Путин во время телефонного разговора пригласил Рахмона на парад 9 Мая. Также стало известно, что мероприятие посетит президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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