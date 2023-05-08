Еще один иностранный президент примет участие в параде Победы в Москве

Президент Казахстана Токаев посетит Москву для участия в параде Победы
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Генеральная репетиция Парада Победы-2022. Москва, военная техника, армия, военные, вооружение, парад победы, армата, 9 мая, красная площадь, танк, солдат
Казахстан Касым-Жомарт Токаев будет участвовать в параде Победы Фото:

Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев 8—9 мая прилетит в Москву и примет участие в Параде Победы. Об этом сообщили в пресс-службе главы Казахстана.

«Президент Казахстана 8—9 мая совершит рабочий визит в Россию. Также он примет участие в параде Победы», говорится в сообщении. Заявление пресс-службы передает РИА Новости.

Ранее президент России Владимир Путин пригласил лидера Таджикистана Эмомали Рахмона. Глава Республики так же примет участие в параде, пишет RT.

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Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев 8—9 мая прилетит в Москву и примет участие в Параде Победы. Об этом сообщили в пресс-службе главы Казахстана. «Президент Казахстана 8—9 мая совершит рабочий визит в Россию. Также он примет участие в параде Победы», говорится в сообщении. Заявление пресс-службы передает РИА Новости. Ранее президент России Владимир Путин пригласил лидера Таджикистана Эмомали Рахмона. Глава Республики так же примет участие в параде, пишет RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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