Еще один иностранный президент примет участие в параде Победы в Москве

Казахстан Касым-Жомарт Токаев будет участвовать в параде Победы
Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев 8—9 мая прилетит в Москву и примет участие в Параде Победы. Об этом сообщили в пресс-службе главы Казахстана.
«Президент Казахстана 8—9 мая совершит рабочий визит в Россию. Также он примет участие в параде Победы», говорится в сообщении. Заявление пресс-службы передает РИА Новости.
Ранее президент России Владимир Путин пригласил лидера Таджикистана Эмомали Рахмона. Глава Республики так же примет участие в параде, пишет RT.
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