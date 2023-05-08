Еще один иностранный президент примет участие в параде Победы в Москве

Президент Казахстана Токаев посетит Москву для участия в параде Победы

08 мая 2023 в 15:31 Размер текста - 17 +

Казахстан Касым-Жомарт Токаев будет участвовать в параде Победы Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев 8—9 мая прилетит в Москву и примет участие в Параде Победы. Об этом сообщили в пресс-службе главы Казахстана. «Президент Казахстана 8—9 мая совершит рабочий визит в Россию. Также он примет участие в параде Победы», говорится в сообщении. Заявление пресс-службы передает РИА Новости. Ранее президент России Владимир Путин пригласил лидера Таджикистана Эмомали Рахмона. Глава Республики так же примет участие в параде, пишет RT.

Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев 8—9 мая прилетит в Москву и примет участие в Параде Победы. Об этом сообщили в пресс-службе главы Казахстана. «Президент Казахстана 8—9 мая совершит рабочий визит в Россию. Также он примет участие в параде Победы», говорится в сообщении. Заявление пресс-службы передает РИА Новости. Ранее президент России Владимир Путин пригласил лидера Таджикистана Эмомали Рахмона. Глава Республики так же примет участие в параде, пишет RT.