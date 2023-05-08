Путин принял предложение президента Жапарова посетить Киргизию

08 мая 2023 в 19:19 Размер текста - 17 +

Садыр Жапаров пригласил Владимира Путина в Киргизию Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин с благодарностью принял предложение главы Киргизии Садыра Жапарова посетить республику. Так Жапаров ответил Путину на радушный прием киргизской делегации. «Президент Жапаров выражает признательность руководству РФ, всему российскому народу за теплый прием и гостеприимство, оказанные киргизской делегации, и приглашает президента Путина посетить Киргизию с ответным официальным визитом в 2023 году. Предложение было с благодарностью принято», — говорится в сообщении. Оно опубликовано на сайте Кремля. Ранее Жапаров приехал в Москву, где 8 мая провел переговоры с российским президентом, пишет MK.RU . А 9 мая глава Киргизии примет участие в торжественном параде на Красной площади. Кроме него приглашение Путина присутствовать на параде в Москве приняли президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон, а также премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Президент России Владимир Путин с благодарностью принял предложение главы Киргизии Садыра Жапарова посетить республику. Так Жапаров ответил Путину на радушный прием киргизской делегации. «Президент Жапаров выражает признательность руководству РФ, всему российскому народу за теплый прием и гостеприимство, оказанные киргизской делегации, и приглашает президента Путина посетить Киргизию с ответным официальным визитом в 2023 году. Предложение было с благодарностью принято», — говорится в сообщении. Оно опубликовано на сайте Кремля. Ранее Жапаров приехал в Москву, где 8 мая провел переговоры с российским президентом, пишет MK.RU. А 9 мая глава Киргизии примет участие в торжественном параде на Красной площади. Кроме него приглашение Путина присутствовать на параде в Москве приняли президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон, а также премьер-министр Армении Никол Пашинян.