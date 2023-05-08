Путин принял предложение президента Жапарова посетить Киргизию

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Владимир Путин на саммите ОДКБ в Ереване. Армения, Ереван, жапаров садыр
Садыр Жапаров пригласил Владимира Путина в Киргизию Фото:

Президент России Владимир Путин с благодарностью принял предложение главы Киргизии Садыра Жапарова посетить республику. Так Жапаров ответил Путину на радушный прием киргизской делегации.

«Президент Жапаров выражает признательность руководству РФ, всему российскому народу за теплый прием и гостеприимство, оказанные киргизской делегации, и приглашает президента Путина посетить Киргизию с ответным официальным визитом в 2023 году. Предложение было с благодарностью принято», — говорится в сообщении. Оно опубликовано на сайте Кремля.

Ранее Жапаров приехал в Москву, где 8 мая провел переговоры с российским президентом, пишет MK.RU. А 9 мая глава Киргизии примет участие в торжественном параде на Красной площади. Кроме него приглашение Путина присутствовать на параде в Москве приняли президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон, а также премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент России Владимир Путин с благодарностью принял предложение главы Киргизии Садыра Жапарова посетить республику. Так Жапаров ответил Путину на радушный прием киргизской делегации. «Президент Жапаров выражает признательность руководству РФ, всему российскому народу за теплый прием и гостеприимство, оказанные киргизской делегации, и приглашает президента Путина посетить Киргизию с ответным официальным визитом в 2023 году. Предложение было с благодарностью принято», — говорится в сообщении. Оно опубликовано на сайте Кремля. Ранее Жапаров приехал в Москву, где 8 мая провел переговоры с российским президентом, пишет MK.RU. А 9 мая глава Киргизии примет участие в торжественном параде на Красной площади. Кроме него приглашение Путина присутствовать на параде в Москве приняли президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон, а также премьер-министр Армении Никол Пашинян.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...