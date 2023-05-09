Как менялась речь Путина на 9 Мая

09 мая 2023 в 13:23 Размер текста - 17 +

Владимир Путин выступает на Параде Победы с 2000 года Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин вступил на пост главы государства 7 мая 2000 года. С тех пор российский лидер ежегодно выступал с речью на Параде Победы. URA.RU приводит информацию о том, как менялась речь президента на 9 мая. 2000 год В обращении на параде, посвященном 55-летию Великой Победы, президент сказал, что российский народ прошел не один конфликт — именно поэтому россияне знают цену миру. «Мы знаем, что мир — это, прежде всего, прочность экономики и благополучие людей. Люди — основа внутренней и внешней силы России, ее обороноспособности и безопасности. И эту главную „военную тайну“ мы передадим нашим детям», — сказал Владимир Путин. Также российский лидер подчеркнул, что страна, несмотря на большой срок, помнит все ужасы Великой Отечественной войны. Он поздравил с праздником ветеранов из стран СНГ, сказав, что «мы вместе отстояли мир и не дали перекроить историю» и внесли решающий вклад в победу над фашизмом. 2001 год На 56-й годовщине победы в Великой Отечественной Путин заявил, что День Победы возвышает российский народ, укрепляя его дух и воспитывая характер. По его словам, уроки войны предостерегают россиян от жестокости и нетерпимости, а также учат беречь дух союзничества и добрососедства. «Сегодня наша главная обязанность — хранить стратегическую стабильность в мире, не допустить расползания локальных конфликтов, из которых рождаются большие войны», — заявил российский лидер. 2002 год Во время выступления на Параде Победы президент сказал, что мир все еще уязвим и на земле регулярно появляются «силы зла». «У них сегодня иные имена, но старые повадки. В любую минуту они могут стать столь же опасными, как и нацизм», — заявил Путин. Глава государства отметил, что День Победы напоминает россиянам, что безучастность мира позволила расползтись фашизму по земле и дала «распоясаться ненависти и жестокости». Путин подчеркнул, что противостоять этой угрозе можно, лишь объединив усилия стран и волю народов. 2003 год Путин сказал, что в истоках Великой Победы россияне черпают свои силы и делают все возможное, чтобы подобных войн впредь не возникло. «Мы обязаны помнить, как она начиналась, и не вправе забывать, почему фашисты присвоили себе право решать судьбы мира и надеялись остаться безнаказанными», — сказал президент. Он подчеркнул, что потребовались годы и миллионы жертв, прежде чем человечество объединилось для борьбы с фашизмом. Также Путин сказал, что нужно укреплять Вооруженные силы России, чтобы «противостоять злу» в дальнейшем. 2004 год На выступлении к 59-й годовщине Победы российский лидер заявил, что в годы Великой Войны закалилось прочное братство стран СНГ. Эту дружбу он назвал проверенной временем и жизнью. 2005 год Путин подчеркнул, что российская сторона никогда не делила победу во Второй мировой войне на свою и чужую. Он сказал, что Россия будет помнить вклад США, Великобритании, Франции и других государств антигитлеровской коалиции в победу. Также президент подчеркнул, что нигде в мире нет альтернативы тому братству, в котором находятся страны СНГ, но заявил и о готовности строить отношения со всеми государствами. Он отметил, что сотрудничество будет держаться не только на уроках прошлого, но и должно быть устремлено в общее будущее. Путин отмечал, что Россия строит свою политику в идеалах свободы и демократии и на основе права каждой страны самостоятельно выбирать свой путь развития. В качестве примера он привел историческое примирение России и Германии и назвал это одним из самых ценных достижений послевоенной Европы. 2006 год На 61-летие победы над фашизмом Путин отметил, что угроза порабощения мира возникла из-за недооценки опасности, которую сеет нацистская идеология. По его словам, именно поэтому солидарность и добрососедство народов является опорой справедливого демократического мироустройства и глобальной безопасности. 2007 год Глава государства заявил, что все, кто защищал свою страну, доказали: народ, отстаивающий свою свободу и право на жизнь, поистине непобедим. Он подчеркнул, что никто не вправе забывать, что причины любой войны необходимо искать в просчетах мирного времени. А корни этих ошибок — в идеологии конфронтации и экстремизма. Также президент сказал, что в новых мировых угрозах присутствуют все те же претензии на мировую исключительность и диктат. «Только общая ответственность и равноправное партнерство способны противостоять этим вызовам, способны дать согласованный отпор любым попыткам развязать очередной вооруженный конфликт, подорвать безопасность в мире», — заключил российский лидер. 2012 год После возвращения на пост президента в 2012 году, на Параде Победы Путин заявил, что взаимные подозрения и идеологические конфронтации не позволили избежать Второй мировой войны. Также он подчеркнул, что соблюдение международных норм и уважение государственного суверенитета является гарантией того, что подобная война больше не повторится. Путин также подчеркнул, что российская сторона проводит политику по укреплению безопасности в мире. Он утверждал, что Россия сделает все для обеспечения мирного и безопасности будущего. 2013 год Президент Путин в ходе своего обращения к ветеранам сказал, что они умели дружить и поддерживать друг друга, а также быть вместе как в радости, так и в горе. «И это наследие мы всегда будем беречь, восхищаться вашим благородством и мужеством, вашей судьбой, о которой вы говорите просто и ясно: „Иначе было нельзя“», — отметил российский лидер. 2014 год Во время выступления президент напомнил, что именно российская сторона добилась полного разгрома нацистов и победила фашизм ценой огромных жертв. «Мы всегда будем беречь эту священную, немеркнущую правду, не допустим предательства и забвения героев, всех, кто, не жалея себя, сохранил мир на планете», — заключил глава государства. 2015 год Единство народов привело всех к новому послевоенному мироустройству, подчеркнул президент. «Была создана Организация Объединенных Наций, сформирована система современного международного права. Эти институты на деле доказали свою эффективность в разрешении споров и конфликтов», — подчеркнул Путин. Однако он также отметил, что в последние десятилетия стали чаще игнорироваться базовые принципы международного сотрудничества. Принципы, которые строились на страданиях после испытаний мировой войны. «Мы видели попытки создания однополярного мира, видим, как набирает обороты силовое блоковое мышление. Все это подтачивает устойчивость мирового развития», — сказал российский лидер. 2016 год На параде в честь 75-летия Великой Победы Путин подчеркнул, что нацисты и их союзники получили полное возмездие за миллионы жертв и бесчинства на русской земле. «Уроки истории говорят о том, что мир на планете не утверждается сам по себе, что нужно быть бдительными, что недопустимы двойные стандарты, близорукое потакание тем, кто вынашивает новые преступные замыслы», — отметил президент. Он также сказал, что цивилизация вновь столкнулась с жестокостью и насилием. Россия готова объединиться со всеми государствами для создания внеблоковой системы безопасности и победить глобальную угрозу. 2017 год Глава государства заявил, что нет, не было и не будет силы, которая бы смогла покорить русский народ. Он также обратился к героям Великой Отечественной, заявив: «Вам никогда не будет стыдно за нас». Кроме того, Путин отметил, что опыт той войны призывает Россию быть начеку. «И Вооруженные Силы России способны отразить любую потенциальную агрессию», — сказал президент. 2018 год В своей речи президент заявил, что россияне всегда будут гордиться тем, что советский народ не прогнулся перед врагом, когда некоторые решили капитулировать или напрямую сотрудничать с нацистским режимом. Он отметил, что память о трагедии двух мировых войн не дает россиянам ослепнуть. Путин напомнил, что РФ открыта к диалогу по всем вопросам создания безопасного мира. 2019 год Путин заявил, что многие государства покорились «обнаглевшей силе» и чувство безнаказанности ослепило нацистов. «Они думали, что смогут так же, в считаные недели, подмять под себя и Советский Союз — тысячелетнюю историческую Россию. Не вышло!» — отметил президент. «Сегодня мы видим, как в ряде государств осознанно искажают события войны, как возводят в кумиры тех, кто, забыв про честь и человеческое достоинство, прислуживал нацистам, бесстыдно врут своим детям, предают своих предков», — подчеркнул президент. Он назвал защиту подлинных героев страны святым долгом россиян. 2020 год На параде в честь 75-летия победы глава государства назвал священным отношение россиян к празднику. «Это наша память и гордость, история нашей страны, история каждой семьи, часть нашей души, которую передали нам отцы и матери, наши бабушки и дедушки», — отметил президент. 2021 год Путин напомнил, что война принесла много страданий людям и нет прощения тем, кто вновь замышляет агрессивные планы. «История требует делать выводы и извлекать уроки. Но, к сожалению, многое из идеологии нацистов, тех, кто был одержим бредовой теорией о своей исключительности, вновь пытаются поставить на вооружение», — заявил российский лидер. Он уточнил, что в мире по-прежнему орудуют «сборища недобитых карателей и их последователей», которые пытаются переписать историю, оправдав «предателей и преступников». 2022 год Президент заявил, что защита Родины, когда решалась ее судьба, всегда была священной. После он поблагодарил военных, сражающихся в Донбассе. Также он подчеркнул, что Россия всегда выступала за создание системы равной безопасности, несмотря на разногласия в международных отношениях. «В декабре прошлого года мы предложили заключить договор о гарантиях безопасности. Россия призывала Запад к честному диалогу, к поиску разумных, компромиссных решений, к учету интересов друг друга. Все напрасно. Страны НАТО не захотели нас услышать, а это значит, что на самом деле у них были совершенно другие планы. И мы это видели», — подчеркнул президент. Он отметил, что открыто шла подготовка к очередной карательной операции в Донбассе и последующем вторжением на исторические российские территории. «В Киеве заявляли о возможном приобретении ядерного оружия. Блок НАТО начал активное военное освоение прилегающих к нам территорий», — напомнил российский лидер. По его словам, опасность росла с каждым днем. «Россия дала упреждающий отпор агрессии. Это было вынужденное, своевременное и единственно правильное решение. Решение суверенной, сильной, самостоятельной страны», — заявил Путин. Он также заявил о стремлении США к мировому господству, и то, как другие страны делали вид, что ничего не замечают. «Но мы другая страна. У России другой характер», — подчеркнул российский лидер. При этом, по его словам, на Западе активно происходит нравственная деградация, которая легла в основу разжигания русофобии и переписывания истории. Путин подчеркнул, что военные сражаются в Донбассе за будущее страны, чтобы никто не забыл уроков Великой Отечественной войны и чтобы в мире не было места нацизму. 2023 год «Совесткие граждане обессмертили свои имена, отстояв Отечество, ценой неимоверного мужества и жертв спасли от нацизма мир», — так начал свою речь на 78-летие Победы президент России Владимир Путин. Он подчеркнул, что против России снова развязана война. Однако для россин нет недружественных враждебных народов на Западе и Востоке, они хотят видеть мир прочным и стабильным. «Западные элиты насаждают отвратительную по своей природе идеологию превосходства, стравливают людей и общество, сеют ненависть русофобию, уничтожают семейные традиционные ценности, которые делают человека человеком, чтобы диктовать свою волю. Они забыли, к чему привели безумные притязания фашистов на мировое господство», — подчеркнкул Путин. В ряде стран безжалостно и хладнокровно разрушают мемориалы советских воинов, создают культ нацистов и их пособников, пытаются стереть память о подлинных героях войны. «Это преступление, откровенный реваншизм тех, кто цинично готовит новый поход на Россию, собрав фашистскую нечисть со всего мира», — заявил Путин. Он подчеркнул, что трагедия украинского народа в том, что он стал заложником госпереворота, разменной монетой для киевского режима и его западных хозяев. «Для нас понятие защитник Отечества священно. Мы гордимся участниками СВО, всеми, кто сейчас на передовой, кто спасает раненых. Нет важнее дела, чем боевая работа. На вас — безопасность страны и будущее нашего народа, вы сражаетесь за Россию. Страна сплотилась, чтобы поддержать героев, все молятся о вас. Нет ничего крепче мощнее и надежнее нашего единства, нет ничего сильнее людви к Родине! За победу!» — обратился президент к участникам СВО и всем собравшимся. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент России Владимир Путин вступил на пост главы государства 7 мая 2000 года. С тех пор российский лидер ежегодно выступал с речью на Параде Победы. URA.RU приводит информацию о том, как менялась речь президента на 9 мая. В обращении на параде, посвященном 55-летию Великой Победы, президент сказал, что российский народ прошел не один конфликт — именно поэтому россияне знают цену миру. «Мы знаем, что мир — это, прежде всего, прочность экономики и благополучие людей. Люди — основа внутренней и внешней силы России, ее обороноспособности и безопасности. И эту главную „военную тайну“ мы передадим нашим детям», — сказал Владимир Путин. Также российский лидер подчеркнул, что страна, несмотря на большой срок, помнит все ужасы Великой Отечественной войны. Он поздравил с праздником ветеранов из стран СНГ, сказав, что «мы вместе отстояли мир и не дали перекроить историю» и внесли решающий вклад в победу над фашизмом. На 56-й годовщине победы в Великой Отечественной Путин заявил, что День Победы возвышает российский народ, укрепляя его дух и воспитывая характер. По его словам, уроки войны предостерегают россиян от жестокости и нетерпимости, а также учат беречь дух союзничества и добрососедства. «Сегодня наша главная обязанность — хранить стратегическую стабильность в мире, не допустить расползания локальных конфликтов, из которых рождаются большие войны», — заявил российский лидер. Во время выступления на Параде Победы президент сказал, что мир все еще уязвим и на земле регулярно появляются «силы зла». «У них сегодня иные имена, но старые повадки. В любую минуту они могут стать столь же опасными, как и нацизм», — заявил Путин. Глава государства отметил, что День Победы напоминает россиянам, что безучастность мира позволила расползтись фашизму по земле и дала «распоясаться ненависти и жестокости». Путин подчеркнул, что противостоять этой угрозе можно, лишь объединив усилия стран и волю народов. Путин сказал, что в истоках Великой Победы россияне черпают свои силы и делают все возможное, чтобы подобных войн впредь не возникло. «Мы обязаны помнить, как она начиналась, и не вправе забывать, почему фашисты присвоили себе право решать судьбы мира и надеялись остаться безнаказанными», — сказал президент. Он подчеркнул, что потребовались годы и миллионы жертв, прежде чем человечество объединилось для борьбы с фашизмом. Также Путин сказал, что нужно укреплять Вооруженные силы России, чтобы «противостоять злу» в дальнейшем. На выступлении к 59-й годовщине Победы российский лидер заявил, что в годы Великой Войны закалилось прочное братство стран СНГ. Эту дружбу он назвал проверенной временем и жизнью. Путин подчеркнул, что российская сторона никогда не делила победу во Второй мировой войне на свою и чужую. Он сказал, что Россия будет помнить вклад США, Великобритании, Франции и других государств антигитлеровской коалиции в победу. Также президент подчеркнул, что нигде в мире нет альтернативы тому братству, в котором находятся страны СНГ, но заявил и о готовности строить отношения со всеми государствами. Он отметил, что сотрудничество будет держаться не только на уроках прошлого, но и должно быть устремлено в общее будущее. Путин отмечал, что Россия строит свою политику в идеалах свободы и демократии и на основе права каждой страны самостоятельно выбирать свой путь развития. В качестве примера он привел историческое примирение России и Германии и назвал это одним из самых ценных достижений послевоенной Европы. На 61-летие победы над фашизмом Путин отметил, что угроза порабощения мира возникла из-за недооценки опасности, которую сеет нацистская идеология. По его словам, именно поэтому солидарность и добрососедство народов является опорой справедливого демократического мироустройства и глобальной безопасности. Глава государства заявил, что все, кто защищал свою страну, доказали: народ, отстаивающий свою свободу и право на жизнь, поистине непобедим. Он подчеркнул, что никто не вправе забывать, что причины любой войны необходимо искать в просчетах мирного времени. А корни этих ошибок — в идеологии конфронтации и экстремизма. Также президент сказал, что в новых мировых угрозах присутствуют все те же претензии на мировую исключительность и диктат. «Только общая ответственность и равноправное партнерство способны противостоять этим вызовам, способны дать согласованный отпор любым попыткам развязать очередной вооруженный конфликт, подорвать безопасность в мире», — заключил российский лидер. После возвращения на пост президента в 2012 году, на Параде Победы Путин заявил, что взаимные подозрения и идеологические конфронтации не позволили избежать Второй мировой войны. Также он подчеркнул, что соблюдение международных норм и уважение государственного суверенитета является гарантией того, что подобная война больше не повторится. Путин также подчеркнул, что российская сторона проводит политику по укреплению безопасности в мире. Он утверждал, что Россия сделает все для обеспечения мирного и безопасности будущего. Президент Путин в ходе своего обращения к ветеранам сказал, что они умели дружить и поддерживать друг друга, а также быть вместе как в радости, так и в горе. «И это наследие мы всегда будем беречь, восхищаться вашим благородством и мужеством, вашей судьбой, о которой вы говорите просто и ясно: „Иначе было нельзя“», — отметил российский лидер. Во время выступления президент напомнил, что именно российская сторона добилась полного разгрома нацистов и победила фашизм ценой огромных жертв. «Мы всегда будем беречь эту священную, немеркнущую правду, не допустим предательства и забвения героев, всех, кто, не жалея себя, сохранил мир на планете», — заключил глава государства. Единство народов привело всех к новому послевоенному мироустройству, подчеркнул президент. «Была создана Организация Объединенных Наций, сформирована система современного международного права. Эти институты на деле доказали свою эффективность в разрешении споров и конфликтов», — подчеркнул Путин. Однако он также отметил, что в последние десятилетия стали чаще игнорироваться базовые принципы международного сотрудничества. Принципы, которые строились на страданиях после испытаний мировой войны. «Мы видели попытки создания однополярного мира, видим, как набирает обороты силовое блоковое мышление. Все это подтачивает устойчивость мирового развития», — сказал российский лидер. На параде в честь 75-летия Великой Победы Путин подчеркнул, что нацисты и их союзники получили полное возмездие за миллионы жертв и бесчинства на русской земле. «Уроки истории говорят о том, что мир на планете не утверждается сам по себе, что нужно быть бдительными, что недопустимы двойные стандарты, близорукое потакание тем, кто вынашивает новые преступные замыслы», — отметил президент. Он также сказал, что цивилизация вновь столкнулась с жестокостью и насилием. Россия готова объединиться со всеми государствами для создания внеблоковой системы безопасности и победить глобальную угрозу. Глава государства заявил, что нет, не было и не будет силы, которая бы смогла покорить русский народ. Он также обратился к героям Великой Отечественной, заявив: «Вам никогда не будет стыдно за нас». Кроме того, Путин отметил, что опыт той войны призывает Россию быть начеку. «И Вооруженные Силы России способны отразить любую потенциальную агрессию», — сказал президент. В своей речи президент заявил, что россияне всегда будут гордиться тем, что советский народ не прогнулся перед врагом, когда некоторые решили капитулировать или напрямую сотрудничать с нацистским режимом. Он отметил, что память о трагедии двух мировых войн не дает россиянам ослепнуть. Путин напомнил, что РФ открыта к диалогу по всем вопросам создания безопасного мира. Путин заявил, что многие государства покорились «обнаглевшей силе» и чувство безнаказанности ослепило нацистов. «Они думали, что смогут так же, в считаные недели, подмять под себя и Советский Союз — тысячелетнюю историческую Россию. Не вышло!» — отметил президент. «Сегодня мы видим, как в ряде государств осознанно искажают события войны, как возводят в кумиры тех, кто, забыв про честь и человеческое достоинство, прислуживал нацистам, бесстыдно врут своим детям, предают своих предков», — подчеркнул президент. Он назвал защиту подлинных героев страны святым долгом россиян. На параде в честь 75-летия победы глава государства назвал священным отношение россиян к празднику. «Это наша память и гордость, история нашей страны, история каждой семьи, часть нашей души, которую передали нам отцы и матери, наши бабушки и дедушки», — отметил президент. Путин напомнил, что война принесла много страданий людям и нет прощения тем, кто вновь замышляет агрессивные планы. «История требует делать выводы и извлекать уроки. Но, к сожалению, многое из идеологии нацистов, тех, кто был одержим бредовой теорией о своей исключительности, вновь пытаются поставить на вооружение», — заявил российский лидер. Он уточнил, что в мире по-прежнему орудуют «сборища недобитых карателей и их последователей», которые пытаются переписать историю, оправдав «предателей и преступников». Президент заявил, что защита Родины, когда решалась ее судьба, всегда была священной. После он поблагодарил военных, сражающихся в Донбассе. Также он подчеркнул, что Россия всегда выступала за создание системы равной безопасности, несмотря на разногласия в международных отношениях. «В декабре прошлого года мы предложили заключить договор о гарантиях безопасности. Россия призывала Запад к честному диалогу, к поиску разумных, компромиссных решений, к учету интересов друг друга. Все напрасно. Страны НАТО не захотели нас услышать, а это значит, что на самом деле у них были совершенно другие планы. И мы это видели», — подчеркнул президент. Он отметил, что открыто шла подготовка к очередной карательной операции в Донбассе и последующем вторжением на исторические российские территории. «В Киеве заявляли о возможном приобретении ядерного оружия. Блок НАТО начал активное военное освоение прилегающих к нам территорий», — напомнил российский лидер. По его словам, опасность росла с каждым днем. «Россия дала упреждающий отпор агрессии. Это было вынужденное, своевременное и единственно правильное решение. Решение суверенной, сильной, самостоятельной страны», — заявил Путин. Он также заявил о стремлении США к мировому господству, и то, как другие страны делали вид, что ничего не замечают. «Но мы другая страна. У России другой характер», — подчеркнул российский лидер. При этом, по его словам, на Западе активно происходит нравственная деградация, которая легла в основу разжигания русофобии и переписывания истории. Путин подчеркнул, что военные сражаются в Донбассе за будущее страны, чтобы никто не забыл уроков Великой Отечественной войны и чтобы в мире не было места нацизму. «Совесткие граждане обессмертили свои имена, отстояв Отечество, ценой неимоверного мужества и жертв спасли от нацизма мир», — так начал свою речь на 78-летие Победы президент России Владимир Путин. Он подчеркнул, что против России снова развязана война. Однако для россин нет недружественных враждебных народов на Западе и Востоке, они хотят видеть мир прочным и стабильным. «Западные элиты насаждают отвратительную по своей природе идеологию превосходства, стравливают людей и общество, сеют ненависть русофобию, уничтожают семейные традиционные ценности, которые делают человека человеком, чтобы диктовать свою волю. Они забыли, к чему привели безумные притязания фашистов на мировое господство», — подчеркнкул Путин. В ряде стран безжалостно и хладнокровно разрушают мемориалы советских воинов, создают культ нацистов и их пособников, пытаются стереть память о подлинных героях войны. «Это преступление, откровенный реваншизм тех, кто цинично готовит новый поход на Россию, собрав фашистскую нечисть со всего мира», — заявил Путин. Он подчеркнул, что трагедия украинского народа в том, что он стал заложником госпереворота, разменной монетой для киевского режима и его западных хозяев. «Для нас понятие защитник Отечества священно. Мы гордимся участниками СВО, всеми, кто сейчас на передовой, кто спасает раненых. Нет важнее дела, чем боевая работа. На вас — безопасность страны и будущее нашего народа, вы сражаетесь за Россию. Страна сплотилась, чтобы поддержать героев, все молятся о вас. Нет ничего крепче мощнее и надежнее нашего единства, нет ничего сильнее людви к Родине! За победу!» — обратился президент к участникам СВО и всем собравшимся.