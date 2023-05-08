Крупнейший металлургический завод на Урале продают за сотни миллионов

09 мая 2023 в 10:47 Размер текста - 17 +

УЗМК выставили за продажу за 690 млн рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Уральский завод металлоконструкций (УЗМК) продают за 690 млн рублей. Предприятие находится в Нижнем Тагиле (Свердловская область), на улице Индустриальной, 46. Информация о продаже появилась на популярном сайте объявлений «Авито». Нижнетагильский завод металлоконструкций — первое предприятие в отрасли металлостроительства и третье в России, получившее сертификат IPMA Delta и вышедшее на международный уровень управления проектами. «Продается действующий бизнес. Правовая форма: ООО. Предприятие сертифицировано по ISO 9001 и оснащено современным высокоточным автоматизированным оборудованием 2016—2020 годов выпуска. За последние 5 лет с помощью наших металлоконструкций было возведено более 500 промышленных и жилых объектов от Калининграда до Южно-Сахалинска, а также в странах СНГ. Завод укомплектован производственным и офисным персоналом. Штат — 80 человек. Стоимость предприятия — 690 000 000 рублей», — указано в объявлении. ООО «Уральский завод металлоконструкций» осуществляет проектирование и производство металлоконструкций для промышленного и гражданского строительства. Деятельность завода ориентирована на удовлетворение потребностей предприятий различных областей: металлургии, энергетики, машиностроения, химической промышленности, нефте- и газопереработки. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Уральский завод металлоконструкций (УЗМК) продают за 690 млн рублей. Предприятие находится в Нижнем Тагиле (Свердловская область), на улице Индустриальной, 46. Информация о продаже появилась на популярном сайте объявлений «Авито». Нижнетагильский завод металлоконструкций — первое предприятие в отрасли металлостроительства и третье в России, получившее сертификат IPMA Delta и вышедшее на международный уровень управления проектами. «Продается действующий бизнес. Правовая форма: ООО. Предприятие сертифицировано по ISO 9001 и оснащено современным высокоточным автоматизированным оборудованием 2016—2020 годов выпуска. За последние 5 лет с помощью наших металлоконструкций было возведено более 500 промышленных и жилых объектов от Калининграда до Южно-Сахалинска, а также в странах СНГ. Завод укомплектован производственным и офисным персоналом. Штат — 80 человек. Стоимость предприятия — 690 000 000 рублей», — указано в объявлении. ООО «Уральский завод металлоконструкций» осуществляет проектирование и производство металлоконструкций для промышленного и гражданского строительства. Деятельность завода ориентирована на удовлетворение потребностей предприятий различных областей: металлургии, энергетики, машиностроения, химической промышленности, нефте- и газопереработки.