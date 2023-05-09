Mash: на здании Белого дома появились надписи в честь победы России

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Клипарт. США, белый дом, сша, соединенные штаты америки, usa
Надписи на Белом доме появились ночью Фото:

Неизвестные активисты устроили световое шоу и разместили надписи о Дне Победы на зданиях Белого дома, штаб-квартиры ООН в США и Рейхстага в Германии. Видеозапись опубликовал telegram-канал Mash.

На кадрах видно, что на Белом доме появилась надпись «Победили в 1945, победим и сейчас». Жители США могли наблюдать такую же надпись на здании штаб-квартиры ООН. На фасаде Рейхстага появилось послание «Деды победили, внуки победят». Русский текст на зданиях появился ночью 9 мая.

Ранее спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что на Западе пытаются стереть историческую память о Второй мировой войне. По его словам, недружественные России страны стараются подменить День Победы «днем Европы». Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по прибытии в Киев заявила, что поддерживает решение президента Украины Владимира Зеленского упразднить День Победы, передает RT.

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Неизвестные активисты устроили световое шоу и разместили надписи о Дне Победы на зданиях Белого дома, штаб-квартиры ООН в США и Рейхстага в Германии. Видеозапись опубликовал telegram-канал Mash. На кадрах видно, что на Белом доме появилась надпись «Победили в 1945, победим и сейчас». Жители США могли наблюдать такую же надпись на здании штаб-квартиры ООН. На фасаде Рейхстага появилось послание «Деды победили, внуки победят». Русский текст на зданиях появился ночью 9 мая. Ранее спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что на Западе пытаются стереть историческую память о Второй мировой войне. По его словам, недружественные России страны стараются подменить День Победы «днем Европы». Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по прибытии в Киев заявила, что поддерживает решение президента Украины Владимира Зеленского упразднить День Победы, передает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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