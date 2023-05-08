Володин: Зеленский лишил Украину шанса на будущее, отменив День Победы

Володин: Запад хочет стереть историческую память, подменяя День Победы «днем Европы»

09 мая 2023 в 10:14 Размер текста - 17 +

Володин возмутился решением Украины отменить празднование 9 Мая Фото: Владимир Андреев © URA.RU Киев лишился будущего, отменив празднование Дня Победы. Об этом заявил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин, отметив, что на Украине не чтят предков, а страны Запада пытаются стереть историческую память. «Не может быть будущего у государства, где не чтят подвиги и память о дедах и прадедах, героях, благодаря которым мы живем. <…> [Страны Запада] пытаются стереть историческую память, подменяя День Победы „днем Европы“ для граждан Украины», — написал Вячеслав Володин в своем telegram-канале . Он добавил, что президент Украины Владимир Зеленский совершил подлый поступок по отношению к тем, кто отдал свою жизнь за освобождение мира от фашизма. России важно сохранить память и правду о Великой Отечественной войне, продолжил Володин. Он подчеркнул, что надо сделать все необходимое, чтобы уничтожить последователей фашизма в мире. Праздник Дня Победы — это единение всех народов СССР, заключил Володин. Ранее президент Украины Владимир Зеленский принял решение отменить праздник 9 Мая в стране. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что, несмотря на запрет, для многих украинцев День Победы остается священным. Решение отменить празднование Дня Победы на Украине возмутило жителей страны, заявил постпред России при ООН Василий Небензя, сообщает RT. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Киев лишился будущего, отменив празднование Дня Победы. Об этом заявил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин, отметив, что на Украине не чтят предков, а страны Запада пытаются стереть историческую память. «Не может быть будущего у государства, где не чтят подвиги и память о дедах и прадедах, героях, благодаря которым мы живем. <…> [Страны Запада] пытаются стереть историческую память, подменяя День Победы „днем Европы“ для граждан Украины», — написал Вячеслав Володин в своем telegram-канале. Он добавил, что президент Украины Владимир Зеленский совершил подлый поступок по отношению к тем, кто отдал свою жизнь за освобождение мира от фашизма. России важно сохранить память и правду о Великой Отечественной войне, продолжил Володин. Он подчеркнул, что надо сделать все необходимое, чтобы уничтожить последователей фашизма в мире. Праздник Дня Победы — это единение всех народов СССР, заключил Володин. Ранее президент Украины Владимир Зеленский принял решение отменить праздник 9 Мая в стране. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что, несмотря на запрет, для многих украинцев День Победы остается священным. Решение отменить празднование Дня Победы на Украине возмутило жителей страны, заявил постпред России при ООН Василий Небензя, сообщает RT.