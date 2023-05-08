08 мая 2023

Володин: Зеленский лишил Украину шанса на будущее, отменив День Победы

Володин: Запад хочет стереть историческую память, подменяя День Победы «днем Европы»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Организационное собрание фракции политической партии "Единая Россия". Москва, володин вячеслав
Володин возмутился решением Украины отменить празднование 9 Мая Фото:

Киев лишился будущего, отменив празднование Дня Победы. Об этом заявил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин, отметив, что на Украине не чтят предков, а страны Запада пытаются стереть историческую память.

«Не может быть будущего у государства, где не чтят подвиги и память о дедах и прадедах, героях, благодаря которым мы живем. <…> [Страны Запада] пытаются стереть историческую память, подменяя День Победы „днем Европы“ для граждан Украины», — написал Вячеслав Володин в своем telegram-канале. Он добавил, что президент Украины Владимир Зеленский совершил подлый поступок по отношению к тем, кто отдал свою жизнь за освобождение мира от фашизма.

России важно сохранить память и правду о Великой Отечественной войне, продолжил Володин. Он подчеркнул, что надо сделать все необходимое, чтобы уничтожить последователей фашизма в мире. Праздник Дня Победы — это единение всех народов СССР, заключил Володин.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский принял решение отменить праздник 9 Мая в стране. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что, несмотря на запрет, для многих украинцев День Победы остается священным. Решение отменить празднование Дня Победы на Украине возмутило жителей страны, заявил постпред России при ООН Василий Небензя, сообщает RT.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Киев лишился будущего, отменив празднование Дня Победы. Об этом заявил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин, отметив, что на Украине не чтят предков, а страны Запада пытаются стереть историческую память. «Не может быть будущего у государства, где не чтят подвиги и память о дедах и прадедах, героях, благодаря которым мы живем. <…> [Страны Запада] пытаются стереть историческую память, подменяя День Победы „днем Европы“ для граждан Украины», — написал Вячеслав Володин в своем telegram-канале. Он добавил, что президент Украины Владимир Зеленский совершил подлый поступок по отношению к тем, кто отдал свою жизнь за освобождение мира от фашизма. России важно сохранить память и правду о Великой Отечественной войне, продолжил Володин. Он подчеркнул, что надо сделать все необходимое, чтобы уничтожить последователей фашизма в мире. Праздник Дня Победы — это единение всех народов СССР, заключил Володин. Ранее президент Украины Владимир Зеленский принял решение отменить праздник 9 Мая в стране. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что, несмотря на запрет, для многих украинцев День Победы остается священным. Решение отменить празднование Дня Победы на Украине возмутило жителей страны, заявил постпред России при ООН Василий Небензя, сообщает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...