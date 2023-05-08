Геннадий Зайцев побывал на параде на Красной площади Фото: Анна Майорова © URA.RU

Уроженец города Чусовой Пермского края, экс-командир легендарного спецподразделения «Альфа» Геннадий Зайцев наблюдал за парадом на Красной площади в Москве, находясь рядом с президентом Владимиром Путиным. На это обратил внимание губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. В своем аккаунте в Telegram он разметил фото, на котором запечатлены Путин и Зайцев сидящие рядом на трибуне.

«Вместе с президентом [Владимиром Путиным] за парадом Победы наблюдал Геннадий Николаевич Зайцев — наш земляк, уроженец Чусовского района, Герой Советского Союза и легендарный командир „Альфы“. Гордимся!» — поделился своими впечатлениями Махонин.

Геннадий Зайцев родился 11 сентября 1934 года в деревне Антыбары в Пермской области. В 1966 году заочно окончил Высшую школу КГБ имени Дзержинского. В 1977 году Зайцев возглавил группу «А» («Альфа»).

Под руководством Зайцева спецгруппа провела несколько успешных операций по освобождению заложников и ликвидации опасных преступников в Москве (1979 год), Сарапуле (1981 год), Тбилиси (1983 год), Уфе (1986 год) и Минеральных Водах (1988 год). За заслуги в обеспечении безопасности пермяк удостоен звания Героя СССР и медали «Золотая Звезда».