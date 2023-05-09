Что сказал Путин на Параде Победы в Москве: главные заявления президента 9 Мая

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Путин выступил на параде Победы на Красной площади Фото:

Президент России Владимир Путин выступил с праздничной речью на параде в честь Дня Победы на Красной площади. URA.RU приводит главные тезисы президента РФ.

  • Цивилизация находится на переломном рубеже, против Родины развязана настоящая война. Однако страна победит терроризм.
  • Для России нет недружественных стран. Страна хочет видеть свое будущее мирным свободным и стабильным. Россия должна использовать опыт сотрудничества и солидарности для построения многополярного мира, на который сейчас есть запрос.
  • Любая идеология, которая пропагандирует превосходство, — преступна. Однако страны Запада продолжают твердить о своей исключительности. Они распространяют тезисы, которые направлены против человечности.
  • Страны Запада забыли, кто разгромил нацистов. Кто не пожалел свои жизни ради свободы Европы.
  • Снос памятников советским воинам — это преступление. Запад хочет перечеркнуть итоги Второй Мировой войны.
  • Народ Украины — заложник государственного переворота. Киевом управляет Запад.
  • Россия гордится участниками специальной военной операции. Бойцы СВО с честью исполняют свой ратный долг, сражаясь за РФ.
  • Запад преследует цель уничтожить Россию. Цель противников России — добиться распада и уничтожения нашей страны.

URA.RU ведет прямую трансляцию с парада на Красной площади. На мероприятии присутствуют приглашенные лидеры стран СНГ, депутаты Госдумы, премьер-министр России Михаил Мишустин, мэр Москвы Сергей Собянин, патриарх Кирилл и зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

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Президент России Владимир Путин выступил с праздничной речью на параде в честь Дня Победы на Красной площади. URA.RU приводит главные тезисы президента РФ. URA.RU ведет прямую трансляцию с парада на Красной площади. На мероприятии присутствуют приглашенные лидеры стран СНГ, депутаты Госдумы, премьер-министр России Михаил Мишустин, мэр Москвы Сергей Собянин, патриарх Кирилл и зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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