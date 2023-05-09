Что сказал Путин на Параде Победы в Москве: главные заявления президента 9 Мая

09 мая 2023 в 12:52 Размер текста - 17 +

Путин выступил на параде Победы на Красной площади Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости Президент России Владимир Путин выступил с праздничной речью на параде в честь Дня Победы на Красной площади. URA.RU приводит главные тезисы президента РФ. Цивилизация находится на переломном рубеже, против Родины развязана настоящая война. Однако страна победит терроризм.

Для России нет недружественных стран. Страна хочет видеть свое будущее мирным свободным и стабильным. Россия должна использовать опыт сотрудничества и солидарности для построения многополярного мира, на который сейчас есть запрос.

Любая идеология, которая пропагандирует превосходство, — преступна. Однако страны Запада продолжают твердить о своей исключительности. Они распространяют тезисы, которые направлены против человечности.

Страны Запада забыли, кто разгромил нацистов. Кто не пожалел свои жизни ради свободы Европы.

Снос памятников советским воинам — это преступление. Запад хочет перечеркнуть итоги Второй Мировой войны.

Народ Украины — заложник государственного переворота. Киевом управляет Запад.

Россия гордится участниками специальной военной операции. Бойцы СВО с честью исполняют свой ратный долг, сражаясь за РФ.

Запад преследует цель уничтожить Россию. Цель противников России — добиться распада и уничтожения нашей страны. URA.RU ведет прямую трансляцию с парада на Красной площади. На мероприятии присутствуют приглашенные лидеры стран СНГ, депутаты Госдумы, премьер-министр России Михаил Мишустин, мэр Москвы Сергей Собянин, патриарх Кирилл и зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Президент России Владимир Путин выступил с праздничной речью на параде в честь Дня Победы на Красной площади. URA.RU приводит главные тезисы президента РФ. URA.RU ведет прямую трансляцию с парада на Красной площади. На мероприятии присутствуют приглашенные лидеры стран СНГ, депутаты Госдумы, премьер-министр России Михаил Мишустин, мэр Москвы Сергей Собянин, патриарх Кирилл и зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.