Что сказал Путин на Параде Победы в Москве: главные заявления президента 9 Мая

Путин выступил на параде Победы на Красной площади
Президент России Владимир Путин выступил с праздничной речью на параде в честь Дня Победы на Красной площади. URA.RU приводит главные тезисы президента РФ.
- Цивилизация находится на переломном рубеже, против Родины развязана настоящая война. Однако страна победит терроризм.
- Для России нет недружественных стран. Страна хочет видеть свое будущее мирным свободным и стабильным. Россия должна использовать опыт сотрудничества и солидарности для построения многополярного мира, на который сейчас есть запрос.
- Любая идеология, которая пропагандирует превосходство, — преступна. Однако страны Запада продолжают твердить о своей исключительности. Они распространяют тезисы, которые направлены против человечности.
- Страны Запада забыли, кто разгромил нацистов. Кто не пожалел свои жизни ради свободы Европы.
- Снос памятников советским воинам — это преступление. Запад хочет перечеркнуть итоги Второй Мировой войны.
- Народ Украины — заложник государственного переворота. Киевом управляет Запад.
- Россия гордится участниками специальной военной операции. Бойцы СВО с честью исполняют свой ратный долг, сражаясь за РФ.
- Запад преследует цель уничтожить Россию. Цель противников России — добиться распада и уничтожения нашей страны.
URA.RU ведет прямую трансляцию с парада на Красной площади. На мероприятии присутствуют приглашенные лидеры стран СНГ, депутаты Госдумы, премьер-министр России Михаил Мишустин, мэр Москвы Сергей Собянин, патриарх Кирилл и зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
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