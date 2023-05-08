08 мая 2023

Под сгоревшей Сосьвой начались новые пожары

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Пожар, Шоссе Тюнина. Курган, пожар, дым
Под Сосьвой горят Чары и Болотовское Фото:
новость из сюжета
Пожары в Свердловской области

Под частично уничтоженным огнем поселком Сосьва (Свердловская область) горит два участка. Пожары уже охватили территорию более тысячи гектар.

«Сосьва снова горит! В километре от поселка Чары горит первый пожар площадью 84 га. Второй — в 18 километрах от поселка Болотовское. Горит 1600 га», — сказано в сообщении telegram-канала «Не для протокола».

Ранее URA.RU писало, что на территории Свердловской области бушуют пожары. Вся информация о пожарах в области — в материале URA.RU.

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Под частично уничтоженным огнем поселком Сосьва (Свердловская область) горит два участка. Пожары уже охватили территорию более тысячи гектар. «Сосьва снова горит! В километре от поселка Чары горит первый пожар площадью 84 га. Второй — в 18 километрах от поселка Болотовское. Горит 1600 га», — сказано в сообщении telegram-канала «Не для протокола». Ранее URA.RU писало, что на территории Свердловской области бушуют пожары. Вся информация о пожарах в области — в материале URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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