Под сгоревшей Сосьвой начались новые пожары

09 мая 2023 в 15:51 Размер текста - 17 +

Под Сосьвой горят Чары и Болотовское Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Пожары в Свердловской области Под частично уничтоженным огнем поселком Сосьва (Свердловская область) горит два участка. Пожары уже охватили территорию более тысячи гектар. «Сосьва снова горит! В километре от поселка Чары горит первый пожар площадью 84 га. Второй — в 18 километрах от поселка Болотовское. Горит 1600 га», — сказано в сообщении telegram-канала «Не для протокола». Ранее URA.RU писало, что на территории Свердловской области бушуют пожары. Вся информация о пожарах в области — в материале URA.RU.

Под частично уничтоженным огнем поселком Сосьва (Свердловская область) горит два участка. Пожары уже охватили территорию более тысячи гектар. «Сосьва снова горит! В километре от поселка Чары горит первый пожар площадью 84 га. Второй — в 18 километрах от поселка Болотовское. Горит 1600 га», — сказано в сообщении telegram-канала «Не для протокола». Ранее URA.RU писало, что на территории Свердловской области бушуют пожары. Вся информация о пожарах в области — в материале URA.RU.