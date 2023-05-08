Под сгоревшей Сосьвой начались новые пожары

Под Сосьвой горят Чары и Болотовское
новость из сюжетаПожары в Свердловской области
Под частично уничтоженным огнем поселком Сосьва (Свердловская область) горит два участка. Пожары уже охватили территорию более тысячи гектар.
«Сосьва снова горит! В километре от поселка Чары горит первый пожар площадью 84 га. Второй — в 18 километрах от поселка Болотовское. Горит 1600 га», — сказано в сообщении telegram-канала «Не для протокола».
Ранее URA.RU писало, что на территории Свердловской области бушуют пожары. Вся информация о пожарах в области — в материале URA.RU.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.
Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!