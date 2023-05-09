На Красной площади прошел парад Победы. Фоторепортаж

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В Москве прошел парад Победы, посвященный 78-летней годовщине Победы в ВОВ
В Москве прошел парад Победы, посвященный 78-летней годовщине Победы в ВОВ Фото:

Россия отмечает 78-летнюю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Торжественный военный парад начался в Москве в 10 утра (Мск). В нем приняли участие тысячи военнослужащих. URA.RU собрало самые яркие, эмоциональные и красочные фотографии с мероприятия.

Министр обороны Сергей Шойгу выехал на Красную площадь
Министр обороны Сергей Шойгу выехал на Красную площадь
Фото:

Сергей Шойгу поздравляет военные подразделения РФ
Сергей Шойгу поздравляет военные подразделения РФ
Фото:

Знамя Победы — штурмовой флаг 150-й Идрицкой стрелковой дивизии, ставший главным символом Победы в Великой Отечественной войне
Знамя Победы — штурмовой флаг 150-й Идрицкой стрелковой дивизии, ставший главным символом Победы в Великой Отечественной войне
Фото:

Новейшие бронеавтомобили представлены на Красной площади
Новейшие бронеавтомобили представлены на Красной площади
Фото:

На фото бронеавтомобили З-СТС «Ахмат» и АМН-590951 «Спартак»
На фото бронеавтомобили З-СТС «Ахмат» и АМН-590951 «Спартак»
Фото:

На Красной площади собралась военная техника
На Красной площади собралась военная техника
Фото:

ЗРК С-400 «Триумф» и «Ярсы» на Красной площади
ЗРК С-400 «Триумф» и «Ярсы» на Красной площади
Фото:

Традиционно в параде Победы принимает участие президент РФ Владимир Путин. В этом году также в мероприятии участвует президент республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев и глава Таджикистана Эмомали Рахмон
Традиционно в параде Победы принимает участие президент РФ Владимир Путин. В этом году также в мероприятии участвует президент республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев и глава Таджикистана Эмомали Рахмон
Фото:

В ходе праздничной речи на параде в честь Дня Победы, президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что Россия гордится участниками спецоперации на территории Украины. Они с честью исполняют свой воинский долг.

В Москву на парад Победы приехал президент республики Беларусь Александр Лукашенко
В Москву на парад Победы приехал президент республики Беларусь Александр Лукашенко
Фото:

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что лидеры стран СНГ прибыли в Москву для празднования Дня Победы, потому что они чтят это праздник. Россия признательна гостям, что они посетили Москву в День Победы, отметил Песков.

Мероприятие посетил премьер-министр РФ Михаил Мишустин
Мероприятие посетил премьер-министр РФ Михаил Мишустин
Фото:

На парад прибыл зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев
На парад прибыл зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев
Фото:

На параде участвовали парадные расчеты ВДВ
На параде участвовали парадные расчеты ВДВ
Фото:

Движение пешей колонны парадных расчетов
Движение пешей колонны парадных расчетов
Фото:

Барабанщики Московского военно-музыкального училища имени генерал-лейтенанта Валерия Халилова
Барабанщики Московского военно-музыкального училища имени генерал-лейтенанта Валерия Халилова
Фото:

Парад, посвященный 78-летней годовщине Победы в ВОВ
Парад, посвященный 78-летней годовщине Победы в ВОВ
Фото:

Парад Победы на Красной Площади в Москве
Парад Победы на Красной Площади в Москве
Фото:

В параде приняли участие тысячи военнослужащих
В параде приняли участие тысячи военнослужащих
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Россия отмечает 78-летнюю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Торжественный военный парад начался в Москве в 10 утра (Мск). В нем приняли участие тысячи военнослужащих. URA.RU собрало самые яркие, эмоциональные и красочные фотографии с мероприятия. В ходе праздничной речи на параде в честь Дня Победы, президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что Россия гордится участниками спецоперации на территории Украины. Они с честью исполняют свой воинский долг. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что лидеры стран СНГ прибыли в Москву для празднования Дня Победы, потому что они чтят это праздник. Россия признательна гостям, что они посетили Москву в День Победы, отметил Песков.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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