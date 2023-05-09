Россия отмечает 78-летнюю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Торжественный военный парад начался в Москве в 10 утра (Мск). В нем приняли участие тысячи военнослужащих. URA.RU собрало самые яркие, эмоциональные и красочные фотографии с мероприятия.
Министр обороны Сергей Шойгу выехал на Красную площадь
Традиционно в параде Победы принимает участие президент РФ Владимир Путин. В этом году также в мероприятии участвует президент республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев и глава Таджикистана Эмомали Рахмон
В ходе праздничной речи на параде в честь Дня Победы, президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что Россия гордится участниками спецоперации на территории Украины. Они с честью исполняют свой воинский долг.
В Москву на парад Победы приехал президент республики Беларусь Александр Лукашенко
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что лидеры стран СНГ прибыли в Москву для празднования Дня Победы, потому что они чтят это праздник. Россия признательна гостям, что они посетили Москву в День Победы, отметил Песков.
Мероприятие посетил премьер-министр РФ Михаил Мишустин
Россия отмечает 78-летнюю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Торжественный военный парад начался в Москве в 10 утра (Мск). В нем приняли участие тысячи военнослужащих. URA.RU собрало самые яркие, эмоциональные и красочные фотографии с мероприятия. В ходе праздничной речи на параде в честь Дня Победы, президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что Россия гордится участниками спецоперации на территории Украины. Они с честью исполняют свой воинский долг. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что лидеры стран СНГ прибыли в Москву для празднования Дня Победы, потому что они чтят это праздник. Россия признательна гостям, что они посетили Москву в День Победы, отметил Песков.