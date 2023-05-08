Сотрудники МЧС нашли виновников пожаров в Логоушке и Кургане

В Курганской области сотрудники местного МЧС нашли виновных в масштабных пожарах (деревня Логоушка, поселок Твердыш и другие). Об этом сообщается на официальном сайте регионального управления ведомства.
«Возбуждено семь уголовных дел, из них шесть дел по статье «Уничтожение или повреждение чужого имущества в крупном размере, совершенные путем неосторожного обращения с огнем или иными источниками повышенной опасности. Это касается поселка твердыш в Каргапольском МО, деревня Логоушка в Кетовском МО и улицы Парковая, 56 в городе Шумиха», — указано на сайте управления МЧС.
Сообщается, что также накажут виновных в пожарах на станции Юрахлы и деревне Корнилово в Варгашинском округе, СНТ «Дрожжевик„и СТСН ‚Пищевик‘ в Кургане. Между тем, возбуждено дело в отношении виновных в пожаре на улице Ленина, 19М в городе Петухово.
Ранее URA.RU писало, что в Курганской области установили больше 40 виновников в ландшафтных пожарах. Среди поджигателей, как сообщается в региональном управлении МЧС России, есть дети.
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