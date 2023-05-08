08 мая 2023

Женщину, которая потерялась во время курганских пожаров, нашли мертвой

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Пожар, Шоссе Тюнина. Курган, шоссе, дым от пожара, пожарные
Женщина пропала во время пожара 7 мая Фото:
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Весенние пожары в Курганской области 2023

Женщина, которая пропала во время масштабных пожаров в Курганской области, найдена погибшей. Об этом сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт».

«Найдена. Погибла. Приносим соболезнования родным и близким», — сообщает поисковый отряд в своей группе в соцсети «ВКонтакте».

Местонахождение женщины было неизвестно с 7 мая 2023 года. Как сообщали местные жители в соцсетях, в последний раз ее видели, когда она бежала к Бурова-Петровскому мосту во время пожара.

Ранее URA.RU писало, что после пожара в деревне Юлдус Шадринского муниципального округа пропал 60-летний мужчина. Он вывел к спасателям свою сожительницу, после чего вернулся в село и исчез.

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Женщина, которая пропала во время масштабных пожаров в Курганской области, найдена погибшей. Об этом сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт». «Найдена. Погибла. Приносим соболезнования родным и близким», — сообщает поисковый отряд в своей группе в соцсети «ВКонтакте». Местонахождение женщины было неизвестно с 7 мая 2023 года. Как сообщали местные жители в соцсетях, в последний раз ее видели, когда она бежала к Бурова-Петровскому мосту во время пожара. Ранее URA.RU писало, что после пожара в деревне Юлдус Шадринского муниципального округа пропал 60-летний мужчина. Он вывел к спасателям свою сожительницу, после чего вернулся в село и исчез.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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