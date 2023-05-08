Женщину, которая потерялась во время курганских пожаров, нашли мертвой

Женщина, которая пропала во время масштабных пожаров в Курганской области, найдена погибшей. Об этом сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт».
«Найдена. Погибла. Приносим соболезнования родным и близким», — сообщает поисковый отряд в своей группе в соцсети «ВКонтакте».
Местонахождение женщины было неизвестно с 7 мая 2023 года. Как сообщали местные жители в соцсетях, в последний раз ее видели, когда она бежала к Бурова-Петровскому мосту во время пожара.
Ранее URA.RU писало, что после пожара в деревне Юлдус Шадринского муниципального округа пропал 60-летний мужчина. Он вывел к спасателям свою сожительницу, после чего вернулся в село и исчез.
Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.