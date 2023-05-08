Житель деревни Юлдус пропал после пожара Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Весенние пожары в Курганской области 2023

В Курганской области после пожара в деревне Юлдус Шадринского округа пропал 60-летний мужчина. Об этом сообщается в соцсетях.

«После пожара в деревне Юлдус пропал пенсионер — двое сыновей до сих пор не могут его найти. 60-летний Газинур Декабристович Тимиргалеев, когда началась всеобщая эвакуация, вывел к спасателям свою сожительницу и посадил ее в автобус. Потом вернулся в полыхающее село и исчез», — указано в паблике «За курганами» в соцсети «ВКонтакте». Ночью во время эвакуации его не заметили, его мобильный не доступен.

Также отмечено, что пропавшего мужчины нет в списке погибших. В УМВД региона URA.RU сообщили, что в данный момент поиски ведутся, обращение в МО МВД России «Шадринский» имеется.

Также волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт» ищут 35-летнюю женщину из СНТ «Тепловик». Она пропала 7 мая, ее местонахождение неизвестно. В областном УМВД ответили, что по ней также имеется заявление в ОП1 УМВД России по городу Кургану, поиски ведутся.

Ранее URA.RU писало, что в Курганской области действует режим ЧС. Вторые сутки в регионе бушуют масштабные пожары. Огонь уничтожил и повредил свыше 300 жилых домов и 3 900 строений. По данным МЧС, в разных частях региона пожарные подразделения продолжают борьбу с огнем.

В деревне Юлдус Шадринского округа ищут пропавшего после пожара 60-летнего мужчину Фото: паблик «За курганами» в соцсети «ВКонтакте»