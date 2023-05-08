Число погибших в курганских пожарах достигло 21

В Курганской области выросло число погибших в пожарах
новость из сюжетаВесенние пожары в Курганской области 2023
В Курганской области выросло число погибших в результате пожаров. Об этом сообщают сотрудники одного из федеральных информационных агентств.
«Число погибших при пожарах в Курганской области выросло до 21 человека», — отмечают в агентстве ТАСС. Об этом им рассказали источники в медицинских кругах.
Ранее URA.RU писало, что в Курганской области количество погибших от пожаров превысило десять человек. Число достигло 14 погибших. Половина из них приходится на поселок Юлдус.
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