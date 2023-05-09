В Германии накинулись на Шольца после его слов о параде Победы в Москве

09 мая 2023 в 18:31 Размер текста - 17 +

Олаф Шольц призвал Европу не бояться «демонстрации силы» России Фото: NIDS/NATO Multimedia Library Жители Германии раскритиковали канцлера Олафа Шольца после его слов о параде Победы в Москве. Он призвал Евросоюз не бояться «демонстрации силы». Своим мнением немцы поделились в комментариях к опубликованному материалу. «Шольц просто завидует, потому что у [президента России Владимира] Путина есть такие хорошие танки и ракеты, которыми можно похвастаться, а у него их нет», — пишет в комментариях к публикации в газете Welt Stephanie T. «Кто еще верит мистеру Шольцу? Германия идет ко дну с этими вечеринками», — поделился пользователь Manu A. Ute J. выразил мнение, что США оккупирует страну. «Россия нас освободила, а США до сих пор нас оккупируют», — написал он. «Имея за спиной США, Шольц, конечно, может делать громкие заявления. Но ситуация может очень скоро измениться, и будет интересно посмотреть», — прокомментировал происходящее Heinz L. Пользователи также обвинили Шольца в некомпетентности. «Эскалация все дальше и дальше без предвидения и возможных решений. Санкции в отношении Китая тоже будут усиливаться и не помогут», — резюмировал Olaf R. Ранее Шольц заявил, что Евросоюз не должен бояться демонстрации российской силы в честь Дня Победы. Так он отреагировал на проведенный Парад Победы в Москве. Он призвал оставаться непоколебимыми в поддержке Украины. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жители Германии раскритиковали канцлера Олафа Шольца после его слов о параде Победы в Москве. Он призвал Евросоюз не бояться «демонстрации силы». Своим мнением немцы поделились в комментариях к опубликованному материалу. «Шольц просто завидует, потому что у [президента России Владимира] Путина есть такие хорошие танки и ракеты, которыми можно похвастаться, а у него их нет», — пишет в комментариях к публикации в газете Welt Stephanie T. «Кто еще верит мистеру Шольцу? Германия идет ко дну с этими вечеринками», — поделился пользователь Manu A. Ute J. выразил мнение, что США оккупирует страну. «Россия нас освободила, а США до сих пор нас оккупируют», — написал он. «Имея за спиной США, Шольц, конечно, может делать громкие заявления. Но ситуация может очень скоро измениться, и будет интересно посмотреть», — прокомментировал происходящее Heinz L. Пользователи также обвинили Шольца в некомпетентности. «Эскалация все дальше и дальше без предвидения и возможных решений. Санкции в отношении Китая тоже будут усиливаться и не помогут», — резюмировал Olaf R. Ранее Шольц заявил, что Евросоюз не должен бояться демонстрации российской силы в честь Дня Победы. Так он отреагировал на проведенный Парад Победы в Москве. Он призвал оставаться непоколебимыми в поддержке Украины.