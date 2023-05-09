Шольц после парада Победы призвал ЕС не бояться «демонстрации силы» РФ

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Шольц Олаф, Официальный сайт канцлера Германии, Kugler, Олаф Шольц
Олаф Шольц призвал продолжать оказывать поддержку Украине Фото:

Евросоюз не должен бояться демонстрации российской силы в честь Дня Победы. С таким заявлением выступил канцлер ФРГ Олаф Шольц. Таким образом он отреагировал на Парад Победы в Москве, посвященный Дню Победы.

«Давайте не позволим запугать себя такой демонстрацией силы. <…> Давайте оставаться непоколебимыми в нашей поддержке Украины», — заявил Олаф Шольц во время выступления в Европейском парламенте в Страсбурге. Трансляцию вел немецкий телеканал N-TV. Он подчеркнул, что президент РФ Владимир Путин проводит парад с солдатами и военной техникой в 2,2 тысячах километров от французского Страсбурга.

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен пообещала приехать на Украину 9 мая. Таким образом она хочет выказать свою поддержку Киеву со стороны Евросоюза. 9 мая на Красной площади проходит военный парад. Традиционно с речью на нем выступил российский президент Владимир Путин. В параде впервые приняли участие бронемашины «Ахмат» и «Спартак», сообщает RT. Глава российского государства подчеркнул, что против России вновь развязана война, сообщает «Национальная служба новостей».

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Евросоюз не должен бояться демонстрации российской силы в честь Дня Победы. С таким заявлением выступил канцлер ФРГ Олаф Шольц. Таким образом он отреагировал на Парад Победы в Москве, посвященный Дню Победы. «Давайте не позволим запугать себя такой демонстрацией силы. <…> Давайте оставаться непоколебимыми в нашей поддержке Украины», — заявил Олаф Шольц во время выступления в Европейском парламенте в Страсбурге. Трансляцию вел немецкий телеканал N-TV. Он подчеркнул, что президент РФ Владимир Путин проводит парад с солдатами и военной техникой в 2,2 тысячах километров от французского Страсбурга. Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен пообещала приехать на Украину 9 мая. Таким образом она хочет выказать свою поддержку Киеву со стороны Евросоюза. 9 мая на Красной площади проходит военный парад. Традиционно с речью на нем выступил российский президент Владимир Путин. В параде впервые приняли участие бронемашины «Ахмат» и «Спартак», сообщает RT. Глава российского государства подчеркнул, что против России вновь развязана война, сообщает «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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