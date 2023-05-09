Шольц после парада Победы призвал ЕС не бояться «демонстрации силы» РФ

Олаф Шольц призвал продолжать оказывать поддержку УкраинеФото: Bundesregierung\Kugler
Евросоюз не должен бояться демонстрации российской силы в честь Дня Победы. С таким заявлением выступил канцлер ФРГ Олаф Шольц. Таким образом он отреагировал на Парад Победы в Москве, посвященный Дню Победы.
«Давайте не позволим запугать себя такой демонстрацией силы. <…> Давайте оставаться непоколебимыми в нашей поддержке Украины», — заявил Олаф Шольц во время выступления в Европейском парламенте в Страсбурге. Трансляцию вел немецкий телеканал N-TV. Он подчеркнул, что президент РФ Владимир Путин проводит парад с солдатами и военной техникой в 2,2 тысячах километров от французского Страсбурга.
Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен пообещала приехать на Украину 9 мая. Таким образом она хочет выказать свою поддержку Киеву со стороны Евросоюза. 9 мая на Красной площади проходит военный парад. Традиционно с речью на нем выступил российский президент Владимир Путин. В параде впервые приняли участие бронемашины «Ахмат» и «Спартак», сообщает RT. Глава российского государства подчеркнул, что против России вновь развязана война, сообщает «Национальная служба новостей».
Евросоюз не должен бояться демонстрации российской силы в честь Дня Победы. С таким заявлением выступил канцлер ФРГ Олаф Шольц. Таким образом он отреагировал на Парад Победы в Москве, посвященный Дню Победы. «Давайте не позволим запугать себя такой демонстрацией силы. <…> Давайте оставаться непоколебимыми в нашей поддержке Украины», — заявил Олаф Шольц во время выступления в Европейском парламенте в Страсбурге. Трансляцию вел немецкий телеканал N-TV. Он подчеркнул, что президент РФ Владимир Путин проводит парад с солдатами и военной техникой в 2,2 тысячах километров от французского Страсбурга. Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен пообещала приехать на Украину 9 мая. Таким образом она хочет выказать свою поддержку Киеву со стороны Евросоюза. 9 мая на Красной площади проходит военный парад. Традиционно с речью на нем выступил российский президент Владимир Путин. В параде впервые приняли участие бронемашины «Ахмат» и «Спартак», сообщает RT. Глава российского государства подчеркнул, что против России вновь развязана война, сообщает «Национальная служба новостей».