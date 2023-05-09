Shaman объяснил, почему решил выступать на 9 мая в Екатеринбурге, а не в Москве

Shaman: по-особому меня принимают только в Екатеринбурге

Shaman споет в Екатеринбурге на 9 мая Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Главный патриотический певец России Shaman (Ярослав Дронов) на вопрос, почему решил выступать на 9 мая в Екатеринбурге, а не в Москве, ответил, что в уральской столице живут такие же россияне, поэтому ему было без разницы в каком городе выступать. Также он признался, что в Екатеринбурге его встречают по-особому, передает корреспондент URA.RU.

«Какая разница где выступать? В Екатеринбурге живут такие же жители нашей страны, что и в Москве, поэтому мне было без разницы, куда приезжать. В последнее время я часто приезжаю к вам, Екатеринбург для меня уже стал родным городом, здесь меня встречают по-особому», — цитирует певца журналист агентства.

Shaman признался, что чувствует ответственность, выступая в День Победы. «Сегодня я проснулся и поймал себя на мысли, что чувствую себя ребенком. Я выступаю на сцене с четырех лет, мы участвовали в концертах на разные праздники. Те эмоции, которые я испытывал тогда, испытываю и сейчас в Екатеринбурге», — отметит артист.