Военный эксперт назвал количество сил ВСУ, готовых для контрнаступления

Полковник запаса Насонов: ВСУ подготовили около 80 тысяч бойцов для контрнаступления

10 мая 2023 в 03:03 Размер текста - 17 +

ВСУ подготовили восемь механизированных бригад Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины (ВСУ) подготовили восемь механизированных бригад с общей численностью до 80 тысяч человек для проведения контрнаступательной операции. Об этом в разговоре с URA.RU заявил эксперт по безопасности, полковник запаса, ветеран боевых действий, кавалер ордена Мужества Роман Насонов. «В Украине подготовлено порядка восьми механизированных бригад, численность которых они явно завышают. Даже со всеми силами усиления их порядка 75-80 тысяч. Тот комплект боевой техники, который в настоящее время анонсируется им в качестве поставки не предполагает достаточной возможности весь этот личный состав убрать под броню», — сказал Роман Насонов. По словам эксперта, формированию с такой численностью личного состава не хватит, чтобы прорвать оборону. «В лучшем случае ударный клин, ударные подразделения, далеко не второй эшелон или резерв будут иметь возможность качественно и маневренно действовать на поле боя. Из данной группировки мы можем понимать, что они могут нанести удар. Тактика предполагает, что численности данной группировки далеко не хватит, чтобы прорвать глубокоэшелонированную оборону наших соединений и частей», — уточнил ветеран боевых действий. Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что солдаты ВСУ активно прорываются на бахмутском направлении. Он добавил, что они ведут перегруппировку в Запорожье. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Вооруженные силы Украины (ВСУ) подготовили восемь механизированных бригад с общей численностью до 80 тысяч человек для проведения контрнаступательной операции. Об этом в разговоре с URA.RU заявил эксперт по безопасности, полковник запаса, ветеран боевых действий, кавалер ордена Мужества Роман Насонов. «В Украине подготовлено порядка восьми механизированных бригад, численность которых они явно завышают. Даже со всеми силами усиления их порядка 75-80 тысяч. Тот комплект боевой техники, который в настоящее время анонсируется им в качестве поставки не предполагает достаточной возможности весь этот личный состав убрать под броню», — сказал Роман Насонов. По словам эксперта, формированию с такой численностью личного состава не хватит, чтобы прорвать оборону. «В лучшем случае ударный клин, ударные подразделения, далеко не второй эшелон или резерв будут иметь возможность качественно и маневренно действовать на поле боя. Из данной группировки мы можем понимать, что они могут нанести удар. Тактика предполагает, что численности данной группировки далеко не хватит, чтобы прорвать глубокоэшелонированную оборону наших соединений и частей», — уточнил ветеран боевых действий. Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что солдаты ВСУ активно прорываются на бахмутском направлении. Он добавил, что они ведут перегруппировку в Запорожье.