Екатеринбуржцы сделали Shaman’a самым счастливым человеком на свете Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Жители Екатеринбурга осуществили самую заветную мечту патриотичного певца Shaman’a (Ярослава Дронова) — сделали его самым счастливым человеком на свете. Об этом заявил сам Дронов во время выступления на Плотинке в Екатеринбурге.

«Сегодня вы исполнили мою самую заветную мечту — сделали меня самым счастливым человеком на свете! Спасибо! Я чувствую себя в Екатеринбурге, как в родном городе», — заявил Shaman во время выступления.

Дронов выступил на гала-концерте «Дорога к Победе», который посвящен 78-летнию победы в Великой Отечественной войне. Патриотичный певец исполнил несколько своих хитов и поблагодарил фанатов за поддержку.