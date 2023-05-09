Жители Екатеринбурга осуществили самую заветную мечту патриотичного певца Shaman’a (Ярослава Дронова) — сделали его самым счастливым человеком на свете. Об этом заявил сам Дронов во время выступления на Плотинке в Екатеринбурге.
«Сегодня вы исполнили мою самую заветную мечту — сделали меня самым счастливым человеком на свете! Спасибо! Я чувствую себя в Екатеринбурге, как в родном городе», — заявил Shaman во время выступления.
Дронов выступил на гала-концерте «Дорога к Победе», который посвящен 78-летнию победы в Великой Отечественной войне. Патриотичный певец исполнил несколько своих хитов и поблагодарил фанатов за поддержку.
Ранее URA.RU сообщало, что на Плотинке вечером 9 мая начался гала-концерт, на котором, помимо Shaman’a, выступили Наталья Подольская и Владимир Пресняков. URA.RU ведет онлайн-трансляцию с торжественных мероприятий, посвященных Дню Победы в Екатеринбурге.
Жители Екатеринбурга осуществили самую заветную мечту патриотичного певца Shaman’a (Ярослава Дронова) — сделали его самым счастливым человеком на свете. Об этом заявил сам Дронов во время выступления на Плотинке в Екатеринбурге. «Сегодня вы исполнили мою самую заветную мечту — сделали меня самым счастливым человеком на свете! Спасибо! Я чувствую себя в Екатеринбурге, как в родном городе», — заявил Shaman во время выступления. Дронов выступил на гала-концерте «Дорога к Победе», который посвящен 78-летнию победы в Великой Отечественной войне. Патриотичный певец исполнил несколько своих хитов и поблагодарил фанатов за поддержку. Ранее URA.RU сообщало, что на Плотинке вечером 9 мая начался гала-концерт, на котором, помимо Shaman’a, выступили Наталья Подольская и Владимир Пресняков. URA.RU ведет онлайн-трансляцию с торжественных мероприятий, посвященных Дню Победы в Екатеринбурге.