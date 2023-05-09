У курганского губернатора появился новый заместитель по поддержке СВО

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Заседание областной Думы. Курган, носков станислав
Станислав Носков получил новую должность в правительстве Курганской области Фото:

В Курганской области изменены состав и структура регионального правительства. Введена должность замгубернатора, который будет отвечать за вопросы безопасности и поддержки СВО. Об этом сообщила пресс-служба правительства Курганской области в своем telegram-канале.

«На должность замгубернатора, курирующего вопросы безопасности и поддержки СВО с 10 мая назначен Станислав Носков. Ранее он возглавлял управление специальных программ аппарата губернатора и был помощником главы региона», — говорится в посте пресс-службы.

По информации пресс-службы ведомства, в должности замгубернатора Носков будет отвечать за поддержку СВО, а также департамента гражданской защиты, природных ресурсов и охраны окружающей среды. «Он займется координацией работы ГО и ЧС, взаимодействием с профильными федеральными ведомствами по вопросам общественной безопасности, правопорядка, военной службы и патриотического воспитания граждан», — уточнило ведомство.

Ранее URA.RU писало, что курганский губернатор Вадим Шумков назначил своим помощником Станислава Носкова. Чиновник также был исполняющим обязанности начальника управления специальных программ аппарата губернатора.

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В Курганской области изменены состав и структура регионального правительства. Введена должность замгубернатора, который будет отвечать за вопросы безопасности и поддержки СВО. Об этом сообщила пресс-служба правительства Курганской области в своем telegram-канале. «На должность замгубернатора, курирующего вопросы безопасности и поддержки СВО с 10 мая назначен Станислав Носков. Ранее он возглавлял управление специальных программ аппарата губернатора и был помощником главы региона», — говорится в посте пресс-службы. По информации пресс-службы ведомства, в должности замгубернатора Носков будет отвечать за поддержку СВО, а также департамента гражданской защиты, природных ресурсов и охраны окружающей среды. «Он займется координацией работы ГО и ЧС, взаимодействием с профильными федеральными ведомствами по вопросам общественной безопасности, правопорядка, военной службы и патриотического воспитания граждан», — уточнило ведомство. Ранее URA.RU писало, что курганский губернатор Вадим Шумков назначил своим помощником Станислава Носкова. Чиновник также был исполняющим обязанности начальника управления специальных программ аппарата губернатора.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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