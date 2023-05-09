Секретарь СНБО Данилов признал отсутствие у ВСУ итогового плана контрнаступления

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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, Алексей Данилов, stock
ВСУ не имеют плана контрнаступления, заявил Алексей Данилов Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не имеют плана предстоящего весеннего контрнаступления на освобожденные Россией территории. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов.

«Плана [контрнаступления] не существует. Окончательный план еще не утвержден», — рассказал Алексей Данилов в эфире украинского телеканала «Рада». Его слова приводит РИА Новости. Он отметил, что у Украины есть несколько вариантов организации наступления, но они еще прорабатываются.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявлял, что к предстоящему наступлению все готово. Он пояснил, что странам Запада не следует ждать многого от контрнаступления, сообщает телеканал 360. Далее в МИД Великобритании уточнили, что контрнаступление не станет решающим этапом в конфликте, пишет RT.

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) не имеют плана предстоящего весеннего контрнаступления на освобожденные Россией территории. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов. «Плана [контрнаступления] не существует. Окончательный план еще не утвержден», — рассказал Алексей Данилов в эфире украинского телеканала «Рада». Его слова приводит РИА Новости. Он отметил, что у Украины есть несколько вариантов организации наступления, но они еще прорабатываются. Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявлял, что к предстоящему наступлению все готово. Он пояснил, что странам Запада не следует ждать многого от контрнаступления, сообщает телеканал 360. Далее в МИД Великобритании уточнили, что контрнаступление не станет решающим этапом в конфликте, пишет RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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