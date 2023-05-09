Секретарь СНБО Данилов признал отсутствие у ВСУ итогового плана контрнаступления

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не имеют плана предстоящего весеннего контрнаступления на освобожденные Россией территории. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов.
«Плана [контрнаступления] не существует. Окончательный план еще не утвержден», — рассказал Алексей Данилов в эфире украинского телеканала «Рада». Его слова приводит РИА Новости. Он отметил, что у Украины есть несколько вариантов организации наступления, но они еще прорабатываются.
Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявлял, что к предстоящему наступлению все готово. Он пояснил, что странам Запада не следует ждать многого от контрнаступления, сообщает телеканал 360. Далее в МИД Великобритании уточнили, что контрнаступление не станет решающим этапом в конфликте, пишет RT.
Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!