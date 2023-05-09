Секретарь СНБО Данилов признал отсутствие у ВСУ итогового плана контрнаступления 09 мая 2023 в 22:05 Размер текста - 17 + ВСУ не имеют плана контрнаступления, заявил Алексей Данилов Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины (ВСУ) не имеют плана предстоящего весеннего контрнаступления на освобожденные Россией территории. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов. «Плана [контрнаступления] не существует. Окончательный план еще не утвержден», — рассказал Алексей Данилов в эфире украинского телеканала «Рада». Его слова приводит РИА Новости. Он отметил, что у Украины есть несколько вариантов организации наступления, но они еще прорабатываются. Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявлял, что к предстоящему наступлению все готово. Он пояснил, что странам Запада не следует ждать многого от контрнаступления, сообщает телеканал 360. Далее в МИД Великобритании уточнили, что контрнаступление не станет решающим этапом в конфликте, пишет RT. Вооруженные силы Украины (ВСУ) не имеют плана предстоящего весеннего контрнаступления на освобожденные Россией территории. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов. «Плана [контрнаступления] не существует. Окончательный план еще не утвержден», — рассказал Алексей Данилов в эфире украинского телеканала «Рада». Его слова приводит РИА Новости. Он отметил, что у Украины есть несколько вариантов организации наступления, но они еще прорабатываются. Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявлял, что к предстоящему наступлению все готово. Он пояснил, что странам Запада не следует ждать многого от контрнаступления, сообщает телеканал 360. Далее в МИД Великобритании уточнили, что контрнаступление не станет решающим этапом в конфликте, пишет RT. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям