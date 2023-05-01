Министр обороны Украины заявил о финишной прямой контрнаступления

Украина сделала все возможное для успешного проведения контрнаступления. Завершаются последние приготовления в плане вооружения. Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников.
«Я считаю, что на сегодня мы выходим на ту финишную прямую, когда можно сказать — все готово», — уточнил Алексей Резников. Его слова приводит украинский телеканал «24 Канал». Министр подчеркнул, что верит в успешный исход контрнаступления. По его словам, сейчас все будет зависеть от генералов на поле боя и командования в целом.
Резников пояснил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) при подготовке наступления акцентируют внимание на нескольких вещах. Это наличие необходимого вооружения, подготовка и обучение солдат, а также предоставление бойцам всех необходимых вещей: от необходимых снарядов до экипировки защиты.
Ранее Резников рассказывал, что украинские предприятия научились производить западные боеприпасы, качество которых не хуже, чем у оригинала. Украина в настоящий момент завершила переброску войск в Запорожскую область, отметил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.
Тем не менее Запад разочаровался в подготовке ВСУ к контрнаступлению, сообщает RT. Бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер уверен, что для Украины контрнаступление будет тяжелым, передает «Национальная служба новостей».
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