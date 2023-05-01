Министр обороны Украины заявил о финишной прямой контрнаступления

01 мая 2023 в 18:51 Размер текста - 17 +

Украина готова к контрнаступлению, заявил Алексей Резников Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина сделала все возможное для успешного проведения контрнаступления. Завершаются последние приготовления в плане вооружения. Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников. «Я считаю, что на сегодня мы выходим на ту финишную прямую, когда можно сказать — все готово», — уточнил Алексей Резников. Его слова приводит украинский телеканал «24 Канал». Министр подчеркнул, что верит в успешный исход контрнаступления. По его словам, сейчас все будет зависеть от генералов на поле боя и командования в целом. Резников пояснил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) при подготовке наступления акцентируют внимание на нескольких вещах. Это наличие необходимого вооружения, подготовка и обучение солдат, а также предоставление бойцам всех необходимых вещей: от необходимых снарядов до экипировки защиты. Ранее Резников рассказывал, что украинские предприятия научились производить западные боеприпасы, качество которых не хуже, чем у оригинала. Украина в настоящий момент завершила переброску войск в Запорожскую область, отметил член главного совета администрации региона Владимир Рогов. Тем не менее Запад разочаровался в подготовке ВСУ к контрнаступлению, сообщает RT. Бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер уверен, что для Украины контрнаступление будет тяжелым, передает «Национальная служба новостей». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Украина сделала все возможное для успешного проведения контрнаступления. Завершаются последние приготовления в плане вооружения. Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников. «Я считаю, что на сегодня мы выходим на ту финишную прямую, когда можно сказать — все готово», — уточнил Алексей Резников. Его слова приводит украинский телеканал «24 Канал». Министр подчеркнул, что верит в успешный исход контрнаступления. По его словам, сейчас все будет зависеть от генералов на поле боя и командования в целом. Резников пояснил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) при подготовке наступления акцентируют внимание на нескольких вещах. Это наличие необходимого вооружения, подготовка и обучение солдат, а также предоставление бойцам всех необходимых вещей: от необходимых снарядов до экипировки защиты. Ранее Резников рассказывал, что украинские предприятия научились производить западные боеприпасы, качество которых не хуже, чем у оригинала. Украина в настоящий момент завершила переброску войск в Запорожскую область, отметил член главного совета администрации региона Владимир Рогов. Тем не менее Запад разочаровался в подготовке ВСУ к контрнаступлению, сообщает RT. Бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер уверен, что для Украины контрнаступление будет тяжелым, передает «Национальная служба новостей».