В ЯНАО празднование Дня Победы в Пуровске, Уренгое и Яр-Сале завершилось салютом. Фото и видео фейерверка жители делятся в социальных сетях.
«Многие из вас были на площади Победы. Красивым финалом стал традиционный салют, который порадовал ярсалинцев своими яркими красками», — сообщает telegram-канал «Мой Ямальский район», публикуя фото фейерверка.
В telegram-канале «Случилось» Пуровского телеканала «Луч» опубликованы видеозаписи завершения Дня Победы. Салюты прошли в Уренгое и Пуровске.
Ранее URA.RU рассказало, что в Салехарде праздничные мероприятия, посвященные 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне завершились огненным шоу. А в Ноябрьске жители выложили изображение «Родина-мать зовет!» при помощи трех тысяч лампад.
Салют Победы в Уренгое
Фейерверк в Пуровске
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