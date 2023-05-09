В районах ЯНАО прошел праздничный салют. Фото, видео

10 мая 2023 в 00:52 Размер текста - 17 +

В Ямальском и Пуровском районах День Победы завершился салютом Фото: Размик Закарян © URA.RU В ЯНАО празднование Дня Победы в Пуровске, Уренгое и Яр-Сале завершилось салютом. Фото и видео фейерверка жители делятся в социальных сетях. «Многие из вас были на площади Победы. Красивым финалом стал традиционный салют, который порадовал ярсалинцев своими яркими красками», — сообщает telegram-канал «Мой Ямальский район», публикуя фото фейерверка. В telegram-канале «Случилось» Пуровского телеканала «Луч» опубликованы видеозаписи завершения Дня Победы. Салюты прошли в Уренгое и Пуровске. Ранее URA.RU рассказало, что в Салехарде праздничные мероприятия, посвященные 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне завершились огненным шоу. А в Ноябрьске жители выложили изображение «Родина-мать зовет!» при помощи трех тысяч лампад. Салют Победы в Уренгое Фейерверк в Пуровске

В ЯНАО празднование Дня Победы в Пуровске, Уренгое и Яр-Сале завершилось салютом. Фото и видео фейерверка жители делятся в социальных сетях. «Многие из вас были на площади Победы. Красивым финалом стал традиционный салют, который порадовал ярсалинцев своими яркими красками», — сообщает telegram-канал «Мой Ямальский район», публикуя фото фейерверка. В telegram-канале «Случилось» Пуровского телеканала «Луч» опубликованы видеозаписи завершения Дня Победы. Салюты прошли в Уренгое и Пуровске. Ранее URA.RU рассказало, что в Салехарде праздничные мероприятия, посвященные 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне завершились огненным шоу. А в Ноябрьске жители выложили изображение «Родина-мать зовет!» при помощи трех тысяч лампад. Салют Победы в Уренгое Фейерверк в Пуровске