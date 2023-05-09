09 мая 2023
08 мая 2023
07 мая 2023

В районах ЯНАО прошел праздничный салют. Фото, видео

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Салют на День победы. Екатеринбург, салют, салют победы, салют 9 мая
В Ямальском и Пуровском районах День Победы завершился салютом Фото:

В ЯНАО празднование Дня Победы в Пуровске, Уренгое и Яр-Сале завершилось салютом. Фото и видео фейерверка жители делятся в социальных сетях.

«Многие из вас были на площади Победы. Красивым финалом стал традиционный салют, который порадовал ярсалинцев своими яркими красками», — сообщает telegram-канал «Мой Ямальский район», публикуя фото фейерверка.

В telegram-канале «Случилось» Пуровского телеканала «Луч» опубликованы видеозаписи завершения Дня Победы. Салюты прошли в Уренгое и Пуровске.

Ранее URA.RU рассказало, что в Салехарде праздничные мероприятия, посвященные 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне завершились огненным шоу. А в Ноябрьске жители выложили изображение «Родина-мать зовет!» при помощи трех тысяч лампад.

Салют Победы в Уренгое

Фейерверк в Пуровске

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В ЯНАО празднование Дня Победы в Пуровске, Уренгое и Яр-Сале завершилось салютом. Фото и видео фейерверка жители делятся в социальных сетях. «Многие из вас были на площади Победы. Красивым финалом стал традиционный салют, который порадовал ярсалинцев своими яркими красками», — сообщает telegram-канал «Мой Ямальский район», публикуя фото фейерверка. В telegram-канале «Случилось» Пуровского телеканала «Луч» опубликованы видеозаписи завершения Дня Победы. Салюты прошли в Уренгое и Пуровске. Ранее URA.RU рассказало, что в Салехарде праздничные мероприятия, посвященные 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне завершились огненным шоу. А в Ноябрьске жители выложили изображение «Родина-мать зовет!» при помощи трех тысяч лампад. Салют Победы в Уренгое Фейерверк в Пуровске
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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