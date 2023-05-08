В Салехарде празднование Дня Победы завершилось огненным шоу. Фото

09 мая 2023 в 23:21 Размер текста - 17 +

Праздничная программа к 9 мая в Салехарде завершилась огненным шоу Фото: Альбина Золотухина © URA.RU В Салехарде в финале праздничной программы, посвященной Дню Победы, прошло огненное шоу. Фотографии мероприятия опубликованы в социальных сетях. «Приятным сюрпризом для салехардцев 9 мая стало огненное шоу. Оно стало ярким завершением праздничной программы, посвященной Дню Победы», — сообщают в группе «Медиацентр Салехард» в социальной сети «ВКонтакте». Ранее URA.RU рассказало, что жители Нового Уренгоя при помощи лампад со свечами выложили слово «Победа». В Ноябрьске в рамках акции «Пламя Победы» жители воссоздали изображение с известного плаката времен Великой Отечественной войны.

В Салехарде в финале праздничной программы, посвященной Дню Победы, прошло огненное шоу. Фотографии мероприятия опубликованы в социальных сетях. «Приятным сюрпризом для салехардцев 9 мая стало огненное шоу. Оно стало ярким завершением праздничной программы, посвященной Дню Победы», — сообщают в группе «Медиацентр Салехард» в социальной сети «ВКонтакте». Ранее URA.RU рассказало, что жители Нового Уренгоя при помощи лампад со свечами выложили слово «Победа». В Ноябрьске в рамках акции «Пламя Победы» жители воссоздали изображение с известного плаката времен Великой Отечественной войны.