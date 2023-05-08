Праздничная программа к 9 мая в Салехарде завершилась огненным шоу
В Салехарде в финале праздничной программы, посвященной Дню Победы, прошло огненное шоу. Фотографии мероприятия опубликованы в социальных сетях.
«Приятным сюрпризом для салехардцев 9 мая стало огненное шоу. Оно стало ярким завершением праздничной программы, посвященной Дню Победы», — сообщают в группе «Медиацентр Салехард» в социальной сети «ВКонтакте».
Ранее URA.RU рассказало, что жители Нового Уренгоя при помощи лампад со свечами выложили слово «Победа». В Ноябрьске в рамках акции «Пламя Победы» жители воссоздали изображение с известного плаката времен Великой Отечественной войны.
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