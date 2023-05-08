08 мая 2023
07 мая 2023

В Салехарде празднование Дня Победы завершилось огненным шоу. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Зимнее солнцестояние, парк Гагарина, Челябинск, огненное колесо обозрения, фаер шоу
Праздничная программа к 9 мая в Салехарде завершилась огненным шоу Фото:

В Салехарде в финале праздничной программы, посвященной Дню Победы, прошло огненное шоу. Фотографии мероприятия опубликованы в социальных сетях.

«Приятным сюрпризом для салехардцев 9 мая стало огненное шоу. Оно стало ярким завершением праздничной программы, посвященной Дню Победы», — сообщают в группе «Медиацентр Салехард» в социальной сети «ВКонтакте».

Ранее URA.RU рассказало, что жители Нового Уренгоя при помощи лампад со свечами выложили слово «Победа». В Ноябрьске в рамках акции «Пламя Победы» жители воссоздали изображение с известного плаката времен Великой Отечественной войны.

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В Салехарде в финале праздничной программы, посвященной Дню Победы, прошло огненное шоу. Фотографии мероприятия опубликованы в социальных сетях. «Приятным сюрпризом для салехардцев 9 мая стало огненное шоу. Оно стало ярким завершением праздничной программы, посвященной Дню Победы», — сообщают в группе «Медиацентр Салехард» в социальной сети «ВКонтакте». Ранее URA.RU рассказало, что жители Нового Уренгоя при помощи лампад со свечами выложили слово «Победа». В Ноябрьске в рамках акции «Пламя Победы» жители воссоздали изображение с известного плаката времен Великой Отечественной войны.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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