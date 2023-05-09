В США раскрыли план отчаявшегося Зеленского в конфликте с РФ

Американский полковник Макгрегор: Зеленский намерен втянуть США в военный конфликт с Россией

10 мая 2023 в 01:12 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский хочет втянуть США в конфликт против России Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Власти Киева в отчаянии из-за многочисленных потерь своих солдат на поле боя намерены всеми способами втянуть США в конфликт на Украине для противостояния с Россией. Такое мнение высказал экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. «[Киев] будет делать все что угодно, чтобы вовлечь Соединенные Штаты в войну (с Россией— прим URA.RU) на своей стороне», — сказал Макгрегор в своем блоге на YouTube. Он отметил, что такое желание украинских властей связано с отчаянием из-за многочисленных потерь ВСУ на поле боя. По данным Минобороны России, Украина за апрель потеряла более 15 тысяч солдат. При этом Киев всегда пытается занизить свои потери, считает экс-разведчик морской пехоты США Скотт Риттер, его слова передает RT. Подполковник НМ ЛНР в отставке Андрей Марочко заявлял, что ВСУ прячут тела своих сослуживцев в подвалах, чтобы скрыть свои реальные потери.

Власти Киева в отчаянии из-за многочисленных потерь своих солдат на поле боя намерены всеми способами втянуть США в конфликт на Украине для противостояния с Россией. Такое мнение высказал экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. «[Киев] будет делать все что угодно, чтобы вовлечь Соединенные Штаты в войну (с Россией— прим URA.RU) на своей стороне», — сказал Макгрегор в своем блоге на YouTube. Он отметил, что такое желание украинских властей связано с отчаянием из-за многочисленных потерь ВСУ на поле боя. По данным Минобороны России, Украина за апрель потеряла более 15 тысяч солдат. При этом Киев всегда пытается занизить свои потери, считает экс-разведчик морской пехоты США Скотт Риттер, его слова передает RT. Подполковник НМ ЛНР в отставке Андрей Марочко заявлял, что ВСУ прячут тела своих сослуживцев в подвалах, чтобы скрыть свои реальные потери.