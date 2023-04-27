Марочко: Киев скрывает реальные потери в Бахмуте, пряча тела в подвалах

27 апреля 2023 в 11:19 Размер текста - 17 +

ВСУ прячут трупы своих сослуживцев, чтобы скрыть реальные потери, заявил Андрей Марочко Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины (ВСУ) прячут тела своих солдат в подвалах Бахмута (Артемовска), чтобы скрыть свои реальные потери в боях с российскими бойцами. Об этом заявил подполковник НМ ЛНР в отставке Андрей Марочко. «В западной части Артемовска украинские боевики складируют в подвальных помещениях трупы сослуживцев» — сказал Андрей Марочко в беседе с РИА Новости. Подполковник в отставке ссылается на свои источники. Он подчеркнул, что ВСУ специально подорвали одно из высотных зданий, чтобы складировать туда трупы. Тела не эвакуируют с начала текущей недели, заявил Марочко. Бои за Бахмут продолжаются с августа 2022 года. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявлял, что сдача Бахмута обрушит оставшийся фронт. Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, чьи бойцы также участвуют в СВО, заявил, что украинцев надо «перемалывать», пишут «Дни.ру». 26 апреля в Минобороны РФ отчитались, что российские солдаты уничтожили до 300 военных и наемников ВСУ, сообщает RT.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) прячут тела своих солдат в подвалах Бахмута (Артемовска), чтобы скрыть свои реальные потери в боях с российскими бойцами. Об этом заявил подполковник НМ ЛНР в отставке Андрей Марочко. «В западной части Артемовска украинские боевики складируют в подвальных помещениях трупы сослуживцев» — сказал Андрей Марочко в беседе с РИА Новости. Подполковник в отставке ссылается на свои источники. Он подчеркнул, что ВСУ специально подорвали одно из высотных зданий, чтобы складировать туда трупы. Тела не эвакуируют с начала текущей недели, заявил Марочко. Бои за Бахмут продолжаются с августа 2022 года. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявлял, что сдача Бахмута обрушит оставшийся фронт. Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, чьи бойцы также участвуют в СВО, заявил, что украинцев надо «перемалывать», пишут «Дни.ру». 26 апреля в Минобороны РФ отчитались, что российские солдаты уничтожили до 300 военных и наемников ВСУ, сообщает RT.