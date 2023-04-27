Марочко: Киев скрывает реальные потери в Бахмуте, пряча тела в подвалах

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Вооруженные силы Украины. stock, военные, украина, ВСУ, stock
ВСУ прячут трупы своих сослуживцев, чтобы скрыть реальные потери, заявил Андрей Марочко Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины (ВСУ) прячут тела своих солдат в подвалах Бахмута (Артемовска), чтобы скрыть свои реальные потери в боях с российскими бойцами. Об этом заявил подполковник НМ ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«В западной части Артемовска украинские боевики складируют в подвальных помещениях трупы сослуживцев» — сказал Андрей Марочко в беседе с РИА Новости. Подполковник в отставке ссылается на свои источники. Он подчеркнул, что ВСУ специально подорвали одно из высотных зданий, чтобы складировать туда трупы. Тела не эвакуируют с начала текущей недели, заявил Марочко.

Бои за Бахмут продолжаются с августа 2022 года. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявлял, что сдача Бахмута обрушит оставшийся фронт. Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, чьи бойцы также участвуют в СВО, заявил, что украинцев надо «перемалывать», пишут «Дни.ру». 26 апреля в Минобороны РФ отчитались, что российские солдаты уничтожили до 300 военных и наемников ВСУ, сообщает RT.

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) прячут тела своих солдат в подвалах Бахмута (Артемовска), чтобы скрыть свои реальные потери в боях с российскими бойцами. Об этом заявил подполковник НМ ЛНР в отставке Андрей Марочко. «В западной части Артемовска украинские боевики складируют в подвальных помещениях трупы сослуживцев» — сказал Андрей Марочко в беседе с РИА Новости. Подполковник в отставке ссылается на свои источники. Он подчеркнул, что ВСУ специально подорвали одно из высотных зданий, чтобы складировать туда трупы. Тела не эвакуируют с начала текущей недели, заявил Марочко. Бои за Бахмут продолжаются с августа 2022 года. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявлял, что сдача Бахмута обрушит оставшийся фронт. Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, чьи бойцы также участвуют в СВО, заявил, что украинцев надо «перемалывать», пишут «Дни.ру». 26 апреля в Минобороны РФ отчитались, что российские солдаты уничтожили до 300 военных и наемников ВСУ, сообщает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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