Hamshahri: Европа разорится из-за Украины

Hamshahri: чтобы обеспечить Украину оружием, европейцам придется сесть на хлеб и воду

10 мая 2023 в 07:37 Размер текста - 17 +

Странам Евросоюза придется финансировать производство боеприпасов для Киева Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Жителям стран Евросоюза (ЕС), в особенности гражданам государств Восточной Европы, вскоре придется пересесть на хлеб и воду из-за поддержки Украины. Причиной тому стало увеличение производства боеприпасов для Киева. Об этом пишет иранское издание Hamshahri. «Мы должны немедленно доставить то, что нужно Украине. <…> Я уверен, что мы сможем увеличить наши промышленные производственные мощности, чтобы произвести в Европе не менее миллиона снарядов для Украины», — цитирует издание комиссара ЕС по вопросам промышленности и внутреннего рынка Тьерри Бертона. Однако ЕС будет финансировать только половину этой меры. Остальная часть будет оплачиваться членами Евросоюза, указали в материале. Политик также заявил о намерении собрать не меньше одного миллиарда евро для поддержки законопроекта о расширении производства боеприпасов для Киева. По мнению экономистов, такой шаг вполне возможен, но большей части граждан Восточной Европы придется «сесть на хлеб и воду». Ранее Брентон заявил, что Еврокомиссия выделит 1,5 миллиарда евро на производство боеприпасов для поддержки Украины. Он уточнил, что у ЕК даже есть план по наращиванию производства, пишет RT. Позже украинский лидер Владимир Зеленский поблагодарил главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен за выделение для Киева одного миллиона снарядов для ВСУ от ЕС в течение года. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жителям стран Евросоюза (ЕС), в особенности гражданам государств Восточной Европы, вскоре придется пересесть на хлеб и воду из-за поддержки Украины. Причиной тому стало увеличение производства боеприпасов для Киева. Об этом пишет иранское издание Hamshahri. «Мы должны немедленно доставить то, что нужно Украине. <…> Я уверен, что мы сможем увеличить наши промышленные производственные мощности, чтобы произвести в Европе не менее миллиона снарядов для Украины», — цитирует издание комиссара ЕС по вопросам промышленности и внутреннего рынка Тьерри Бертона. Однако ЕС будет финансировать только половину этой меры. Остальная часть будет оплачиваться членами Евросоюза, указали в материале. Политик также заявил о намерении собрать не меньше одного миллиарда евро для поддержки законопроекта о расширении производства боеприпасов для Киева. По мнению экономистов, такой шаг вполне возможен, но большей части граждан Восточной Европы придется «сесть на хлеб и воду». Ранее Брентон заявил, что Еврокомиссия выделит 1,5 миллиарда евро на производство боеприпасов для поддержки Украины. Он уточнил, что у ЕК даже есть план по наращиванию производства, пишет RT. Позже украинский лидер Владимир Зеленский поблагодарил главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен за выделение для Киева одного миллиона снарядов для ВСУ от ЕС в течение года.