Над курским селом сбит украинский беспилотник. Фото

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RAE-2015. Russia Arms Expo-2015. Первый день. Нижний Тагил, беспилотник
В результате падения беспилотника никто не пострадал, сказал Роман Старовойт Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Над деревней Толмачево Курской области российская противовоздушная оборона сбила украинский беспилотник. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт.

«Рано утром силами ПВО сбит вражеский беспилотник под Курском. Обломки упали в деревне Толмачево», — написал Роман Старовойт в своем telegram-канале. Губернатор также отметил, что пострадавших в результате инцидента нет. Тем не менее повреждены газовая труба и фасад дома. На месте работают экстренные службы.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что российские системы ПВО отразили атаки более 10 беспилотников ВСУ. Он уточнил, что в ходе нападения никакие объекты не пострадали.

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Над деревней Толмачево Курской области российская противовоздушная оборона сбила украинский беспилотник. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт. «Рано утром силами ПВО сбит вражеский беспилотник под Курском. Обломки упали в деревне Толмачево», — написал Роман Старовойт в своем telegram-канале. Губернатор также отметил, что пострадавших в результате инцидента нет. Тем не менее повреждены газовая труба и фасад дома. На месте работают экстренные службы. Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что российские системы ПВО отразили атаки более 10 беспилотников ВСУ. Он уточнил, что в ходе нападения никакие объекты не пострадали.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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