Челябинские бойцы провели экскурсию по блиндажу. Видео

10 мая 2023 в 09:44 Размер текста - 17 +

Бойцы создали все необходимые условия для проживания Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Челябинские бойцы, находящиеся в зоне спецоперации на Украине, провели экскурсию по своему блиндажу. По словам руководителя регисполкома Общенародного фронта (ОНФ) Дениса Рыжего, несмотря на трудности, парни создают приемлемые условия для жизни. «Разуваются бойцы на пороге, чтобы поддерживать чистоту. Посередине комнаты есть небольшой проход, а по бокам установлены лежанки», — рассказал URA.RU Рыжий. Он отметил, что также в блиндажах имеется кухонная зона, где можно приготовить пищу. Однако завтракают бойцы, по возможности, на улице. Также неподалеку от блиндажа южноуральцы соорудили себе спортивную площадку. В свободное время они занимаются на турниках и брусьях, чтобы не терять форму. «В непростых условиях парни живут и служат ради того, чтобы приблизить нашу победу. А мы вместе с жителями Челябинской области поддерживаем и помогаем нашим ребятам», — добавил Рыжий.

Челябинские бойцы, находящиеся в зоне спецоперации на Украине, провели экскурсию по своему блиндажу. По словам руководителя регисполкома Общенародного фронта (ОНФ) Дениса Рыжего, несмотря на трудности, парни создают приемлемые условия для жизни. «Разуваются бойцы на пороге, чтобы поддерживать чистоту. Посередине комнаты есть небольшой проход, а по бокам установлены лежанки», — рассказал URA.RU Рыжий. Он отметил, что также в блиндажах имеется кухонная зона, где можно приготовить пищу. Однако завтракают бойцы, по возможности, на улице. Также неподалеку от блиндажа южноуральцы соорудили себе спортивную площадку. В свободное время они занимаются на турниках и брусьях, чтобы не терять форму. «В непростых условиях парни живут и служат ради того, чтобы приблизить нашу победу. А мы вместе с жителями Челябинской области поддерживаем и помогаем нашим ребятам», — добавил Рыжий.