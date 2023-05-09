09 мая 2023

Из Екатеринбурга запускают новый рейс в Анталию

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт по теме Аэропорт. Екатеринбург, взлет, взлет самолета, авиакомпания победа, pobeda
«Победа» со 2 июня начнет летать из Кольцово в Анталию Фото:

Из екатеринбургского аэропорта Кольцово начнет курсировать регулярный рейс в Анталию (Турция). Рейсы запускает авиакомпания «Победа». Об этом сообщает пресс-служба Кольцово.

«„Победа“ со 2 июня начнет выполнять рейсы из Екатеринбурга в Анталию», — говорится в сообщении пресс-службы. Там уточнили, что вылеты из уральской столицы запланированы на 7:25, прибытие в турецкий аэропорт — в 10:50. Отправление из Антальи в 11:30, прилет в Кольцово — в 18:30. Boeing 737-800 будет совершать рейсы по понедельникам и пятницам.

Ранее URA.RU писало, что «Уральские авиалинии» запустили рейс «Екатеринбург — Шарджа». Время перелета составит 5 часов и 15 минут.

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Из екатеринбургского аэропорта Кольцово начнет курсировать регулярный рейс в Анталию (Турция). Рейсы запускает авиакомпания «Победа». Об этом сообщает пресс-служба Кольцово. «„Победа“ со 2 июня начнет выполнять рейсы из Екатеринбурга в Анталию», — говорится в сообщении пресс-службы. Там уточнили, что вылеты из уральской столицы запланированы на 7:25, прибытие в турецкий аэропорт — в 10:50. Отправление из Антальи в 11:30, прилет в Кольцово — в 18:30. Boeing 737-800 будет совершать рейсы по понедельникам и пятницам. Ранее URA.RU писало, что «Уральские авиалинии» запустили рейс «Екатеринбург — Шарджа». Время перелета составит 5 часов и 15 минут.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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