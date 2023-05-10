Baza: беспилотники с взрывчаткой атаковали военный полигон в Воронежской области

Беспилотник пытался атаковать военный полигон
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Военный полигон в Воронежской области был атакован двумя беспилотниками. Об этом сообщает telegram-канал Baza.
«Это произошло сегодня ночью. Два Беспилотных летательных аппарата (БПЛА), начиненных взрывчаткой, подлетели к полигону и взорвались при падении», — говорится в сообщении. По предварительной информации, никто не погиб. Пострадало около 14 человек.
Корреспондент URA.RU отправил запрос в Минобороны России и в администрацию Воронежской области для утончения информации об атаке дронов. Ответ ожидается.
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