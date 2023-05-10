Baza: беспилотники с взрывчаткой атаковали военный полигон в Воронежской области

Беспилотник пытался атаковать военный полигон Фото: Министерство обороны Великобритании

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Военный полигон в Воронежской области был атакован двумя беспилотниками. Об этом сообщает telegram-канал Baza.

«Это произошло сегодня ночью. Два Беспилотных летательных аппарата (БПЛА), начиненных взрывчаткой, подлетели к полигону и взорвались при падении», — говорится в сообщении. По предварительной информации, никто не погиб. Пострадало около 14 человек.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в Минобороны России и в администрацию Воронежской области для утончения информации об атаке дронов. Ответ ожидается.