09 мая 2023

В Перми за 17 млн рублей продается лавка экзотических овощей и фруктов. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Открытие 4-ой очереди ТРЦ "Гринвич". Екатеринбург, фрукты, ананас, еда
Магазин специализируется на продаже различных овощей и фруктов Фото:

В центре Перми продается магазин «Бабушка Фрутта». В его ассортименте — овощи и фрукты, в том числе экзотические. Стоимость торговой точки — 17 млн рублей. Соответствующее объявление размещено на сайте «Авито» в разделе «Готовый бизнес».

«Продается магазин овощей и фруктов „Бабушка Фрутта“. Адрес — Екатерининская, 27. Цена — 17 млн рублей. Если вы творческий человек, хотите стать медийным лицом, работать по 14 часов в сутки и очень хорошо зарабатывать, то этот бизнес вам подойдет идеально», — указано в объявлении.

Уточняется, что продавец готов провести обучение по ведению бизнеса. В том числе нового собственника научат выбирать продукцию, работать с персоналом, вести учет, проводить акции и тематические мероприятия. Срок обучения — 30 дней.

Ранее URA.RU рассказывало, что в центре Перми продается брендовая лавка турецких сладостей Sukurler. В объявлении на сайте «Авито» указано, что бонусом покупатель получит интернет-магазин, сайт и аккаунты в соцсетях с живой аудиторией.

Продавец готов провести для нового собственника месячное обучение по ведению бизнеса
Продавец готов провести для нового собственника месячное обучение по ведению бизнеса
Фото:

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В центре Перми продается магазин «Бабушка Фрутта». В его ассортименте — овощи и фрукты, в том числе экзотические. Стоимость торговой точки — 17 млн рублей. Соответствующее объявление размещено на сайте «Авито» в разделе «Готовый бизнес». «Продается магазин овощей и фруктов „Бабушка Фрутта“. Адрес — Екатерининская, 27. Цена — 17 млн рублей. Если вы творческий человек, хотите стать медийным лицом, работать по 14 часов в сутки и очень хорошо зарабатывать, то этот бизнес вам подойдет идеально», — указано в объявлении. Уточняется, что продавец готов провести обучение по ведению бизнеса. В том числе нового собственника научат выбирать продукцию, работать с персоналом, вести учет, проводить акции и тематические мероприятия. Срок обучения — 30 дней. Ранее URA.RU рассказывало, что в центре Перми продается брендовая лавка турецких сладостей Sukurler. В объявлении на сайте «Авито» указано, что бонусом покупатель получит интернет-магазин, сайт и аккаунты в соцсетях с живой аудиторией.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...