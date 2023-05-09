В центре Перми продается магазин «Бабушка Фрутта». В его ассортименте — овощи и фрукты, в том числе экзотические. Стоимость торговой точки — 17 млн рублей. Соответствующее объявление размещено на сайте «Авито» в разделе «Готовый бизнес».
«Продается магазин овощей и фруктов „Бабушка Фрутта“. Адрес — Екатерининская, 27. Цена — 17 млн рублей. Если вы творческий человек, хотите стать медийным лицом, работать по 14 часов в сутки и очень хорошо зарабатывать, то этот бизнес вам подойдет идеально», — указано в объявлении.
Уточняется, что продавец готов провести обучение по ведению бизнеса. В том числе нового собственника научат выбирать продукцию, работать с персоналом, вести учет, проводить акции и тематические мероприятия. Срок обучения — 30 дней.
Ранее URA.RU рассказывало, что в центре Перми продается брендовая лавка турецких сладостей Sukurler. В объявлении на сайте «Авито» указано, что бонусом покупатель получит интернет-магазин, сайт и аккаунты в соцсетях с живой аудиторией.
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