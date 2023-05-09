В Перми за 17 млн рублей продается лавка экзотических овощей и фруктов. Фото

10 мая 2023 в 11:50 Размер текста - 17 +

Магазин специализируется на продаже различных овощей и фруктов Фото: Александр Мамаев © URA.RU В центре Перми продается магазин «Бабушка Фрутта». В его ассортименте — овощи и фрукты, в том числе экзотические. Стоимость торговой точки — 17 млн рублей. Соответствующее объявление размещено на сайте «Авито» в разделе «Готовый бизнес». «Продается магазин овощей и фруктов „Бабушка Фрутта“. Адрес — Екатерининская, 27. Цена — 17 млн рублей. Если вы творческий человек, хотите стать медийным лицом, работать по 14 часов в сутки и очень хорошо зарабатывать, то этот бизнес вам подойдет идеально», — указано в объявлении. Уточняется, что продавец готов провести обучение по ведению бизнеса. В том числе нового собственника научат выбирать продукцию, работать с персоналом, вести учет, проводить акции и тематические мероприятия. Срок обучения — 30 дней. Ранее URA.RU рассказывало, что в центре Перми продается брендовая лавка турецких сладостей Sukurler. В объявлении на сайте «Авито» указано, что бонусом покупатель получит интернет-магазин, сайт и аккаунты в соцсетях с живой аудиторией. Продавец готов провести для нового собственника месячное обучение по ведению бизнеса Фото: сайт «Авито»

В центре Перми продается магазин «Бабушка Фрутта». В его ассортименте — овощи и фрукты, в том числе экзотические. Стоимость торговой точки — 17 млн рублей. Соответствующее объявление размещено на сайте «Авито» в разделе «Готовый бизнес». «Продается магазин овощей и фруктов „Бабушка Фрутта“. Адрес — Екатерининская, 27. Цена — 17 млн рублей. Если вы творческий человек, хотите стать медийным лицом, работать по 14 часов в сутки и очень хорошо зарабатывать, то этот бизнес вам подойдет идеально», — указано в объявлении. Уточняется, что продавец готов провести обучение по ведению бизнеса. В том числе нового собственника научат выбирать продукцию, работать с персоналом, вести учет, проводить акции и тематические мероприятия. Срок обучения — 30 дней. Ранее URA.RU рассказывало, что в центре Перми продается брендовая лавка турецких сладостей Sukurler. В объявлении на сайте «Авито» указано, что бонусом покупатель получит интернет-магазин, сайт и аккаунты в соцсетях с живой аудиторией.