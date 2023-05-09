09 мая 2023

Свердловский пенсионер-моряк выиграл миллион рублей. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие Центра выплат выигрышей Столото. Екатеринбург, лото
Свердловчане нередко выигрывают крупные суммы в разных лотереях «Столото». Фото:

Семья пенсионера из Свердловской области Рената Ахмадуллина выиграла миллион рублей в «Жилищной лотерее». Счастливый билет мужчина купил своей маме и брату, рассказал URA.RU распространитель всероссийских государственных лотерей «Столото».

«Семья Рената Ахмадуллина участвует в лотереях с советских времен. Мужчина покупает по два билета всех лотерей с ТВ-трансляциями розыгрышей: один комплект себе, второй отвозит в деревню маме и брату. Добрая традиция принесла семье из Свердловской области не только позитивные эмоции, но и выигрыш в размере одного миллиона рублей», — пояснили в компании.

Первыми об удаче узнали родственники пенсионера. «Мама с братом смотрели трансляцию розыгрыша по телевизору, позвонили мне и сказали, что на экране высветилась сумма с шестью нулями. Я про себя подумал: „Да это же миллион!“. Привез их в город, мы накрыли стол и отметили выигрыш», — цитирует «Столото» слова победителя.

В прошлом Ренат Ахмадуллин работал монтажником, машинистом экскаватора. Плавал матросом на рыболовном флоте и побывал в Австралии, Южной Корее и морях Северного Ледовитого океана. Часть выигранных денег, по словам мужчины, будет потрачена на ремонт в квартире мамы и брата. Как распределят оставшиеся средства, семья решит позднее.

Ранее другой житель региона выиграл в лотерее 1 200 000 рублей. Победитель рассказывал, что счастливый билет ему подарил отец.

Бывший моряк традиционно покупает по два билета «Столото»
Бывший моряк традиционно покупает по два билета «Столото»
Фото:
На пенсии свердловчанин любит путешествовать вместе с женой по России
На пенсии свердловчанин любит путешествовать вместе с женой по России
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Семья пенсионера из Свердловской области Рената Ахмадуллина выиграла миллион рублей в «Жилищной лотерее». Счастливый билет мужчина купил своей маме и брату, рассказал URA.RU распространитель всероссийских государственных лотерей «Столото». «Семья Рената Ахмадуллина участвует в лотереях с советских времен. Мужчина покупает по два билета всех лотерей с ТВ-трансляциями розыгрышей: один комплект себе, второй отвозит в деревню маме и брату. Добрая традиция принесла семье из Свердловской области не только позитивные эмоции, но и выигрыш в размере одного миллиона рублей», — пояснили в компании. Первыми об удаче узнали родственники пенсионера. «Мама с братом смотрели трансляцию розыгрыша по телевизору, позвонили мне и сказали, что на экране высветилась сумма с шестью нулями. Я про себя подумал: „Да это же миллион!“. Привез их в город, мы накрыли стол и отметили выигрыш», — цитирует «Столото» слова победителя. В прошлом Ренат Ахмадуллин работал монтажником, машинистом экскаватора. Плавал матросом на рыболовном флоте и побывал в Австралии, Южной Корее и морях Северного Ледовитого океана. Часть выигранных денег, по словам мужчины, будет потрачена на ремонт в квартире мамы и брата. Как распределят оставшиеся средства, семья решит позднее. Ранее другой житель региона выиграл в лотерее 1 200 000 рублей. Победитель рассказывал, что счастливый билет ему подарил отец.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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