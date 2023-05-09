Свердловский пенсионер-моряк выиграл миллион рублей. Фото

10 мая 2023 в 12:30 Размер текста - 17 +

Свердловчане нередко выигрывают крупные суммы в разных лотереях «Столото». Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Семья пенсионера из Свердловской области Рената Ахмадуллина выиграла миллион рублей в «Жилищной лотерее». Счастливый билет мужчина купил своей маме и брату, рассказал URA.RU распространитель всероссийских государственных лотерей «Столото». «Семья Рената Ахмадуллина участвует в лотереях с советских времен. Мужчина покупает по два билета всех лотерей с ТВ-трансляциями розыгрышей: один комплект себе, второй отвозит в деревню маме и брату. Добрая традиция принесла семье из Свердловской области не только позитивные эмоции, но и выигрыш в размере одного миллиона рублей», — пояснили в компании. Первыми об удаче узнали родственники пенсионера. «Мама с братом смотрели трансляцию розыгрыша по телевизору, позвонили мне и сказали, что на экране высветилась сумма с шестью нулями. Я про себя подумал: „Да это же миллион!“. Привез их в город, мы накрыли стол и отметили выигрыш», — цитирует «Столото» слова победителя. В прошлом Ренат Ахмадуллин работал монтажником, машинистом экскаватора. Плавал матросом на рыболовном флоте и побывал в Австралии, Южной Корее и морях Северного Ледовитого океана. Часть выигранных денег, по словам мужчины, будет потрачена на ремонт в квартире мамы и брата. Как распределят оставшиеся средства, семья решит позднее. Ранее другой житель региона выиграл в лотерее 1 200 000 рублей. Победитель рассказывал, что счастливый билет ему подарил отец. Бывший моряк традиционно покупает по два билета «Столото» Фото: распространитель всероссийских государственных лотерей «Столото» На пенсии свердловчанин любит путешествовать вместе с женой по России Фото: распространитель всероссийских государственных лотерей «Столото» Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Семья пенсионера из Свердловской области Рената Ахмадуллина выиграла миллион рублей в «Жилищной лотерее». Счастливый билет мужчина купил своей маме и брату, рассказал URA.RU распространитель всероссийских государственных лотерей «Столото». «Семья Рената Ахмадуллина участвует в лотереях с советских времен. Мужчина покупает по два билета всех лотерей с ТВ-трансляциями розыгрышей: один комплект себе, второй отвозит в деревню маме и брату. Добрая традиция принесла семье из Свердловской области не только позитивные эмоции, но и выигрыш в размере одного миллиона рублей», — пояснили в компании. Первыми об удаче узнали родственники пенсионера. «Мама с братом смотрели трансляцию розыгрыша по телевизору, позвонили мне и сказали, что на экране высветилась сумма с шестью нулями. Я про себя подумал: „Да это же миллион!“. Привез их в город, мы накрыли стол и отметили выигрыш», — цитирует «Столото» слова победителя. В прошлом Ренат Ахмадуллин работал монтажником, машинистом экскаватора. Плавал матросом на рыболовном флоте и побывал в Австралии, Южной Корее и морях Северного Ледовитого океана. Часть выигранных денег, по словам мужчины, будет потрачена на ремонт в квартире мамы и брата. Как распределят оставшиеся средства, семья решит позднее. Ранее другой житель региона выиграл в лотерее 1 200 000 рублей. Победитель рассказывал, что счастливый билет ему подарил отец.