В Екатеринбурге группа «Кино» объяснила, почему про них не снимают фильмов. Фото

Группа «Кино»: про группу не было достойных сценариев для фильма

10 мая 2023 в 15:14 Размер текста - 17 +

Александр Цой остался не сильно доволен фильмом «Лето», в котором фигурировал его именитый отец Фото: Московец Илья © URA.RU Участники группы «Кино», которые приехали в Екатеринбург в рамках большого тура, признались, что ждать фильма о легендарном рок-составе в ближайшее время не стоит. Музыканты пока не получили достойного сценария, который можно было бы экранизировать. Об этом они рассказали журналистам в Hyatt Place Ekaterinburg. «К нам периодически обращаются, но проблема в том, что пока никто не написал хороший сценарий. Мы прочитали какое-то количество плохих», — заявил сын экс-солиста группы Виктора Цоя — Александр. Не сильно достоверным фильмом, по мнению музыкантов, является картина Кирилла Серебренникова «Лето», которая рассказывает о Цое, Майке Науменко (группа «Зоопарк») и ленинградской рок-культуре 1980-х годов. «У меня друг ходил на этот фильм в Буэнос-Айрес, и там была подводка, о чем этот фильм. И я понял в чем его проблема — он рассказывает об эпохе 80-х, и это полная ерунда. Он был изначально неправильно позиционирован, и вообще было ошибкой привязывать его к реальным персонажам. Это вызвало у людей только раздражение и разочарование, потому что фильм не про 80-е, люди не похожи на себя», — заявил Александр Цой. Гитарист «Кино» Юрий Каспарян признался, что начинал смотреть «Лето», но не смог это сделать до конца. Его также смутила передача атмосферы 80-х и именитых персон, но он отметил достойные каверы группы «Зоопарк» от солиста «Зверей» Ромы Билыка. Сегодня группа сыграет большой концерт в Екатеринбурге, который пройдет в МТС Live Hall. Во время выступления прозвучит оригинальный вокал Виктора Цоя, а аккомпанировать ему будут участники группы — сын солиста Александр Цой, бас-гитаристы Александр Титов, Игорь Тихомиров и соло-гитара Юрий Каспарян. Зрителей ждет уникальный видеоряд, мощный свет и яркие спецэффекты. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Участники группы «Кино», которые приехали в Екатеринбург в рамках большого тура, признались, что ждать фильма о легендарном рок-составе в ближайшее время не стоит. Музыканты пока не получили достойного сценария, который можно было бы экранизировать. Об этом они рассказали журналистам в Hyatt Place Ekaterinburg. «К нам периодически обращаются, но проблема в том, что пока никто не написал хороший сценарий. Мы прочитали какое-то количество плохих», — заявил сын экс-солиста группы Виктора Цоя — Александр. Не сильно достоверным фильмом, по мнению музыкантов, является картина Кирилла Серебренникова «Лето», которая рассказывает о Цое, Майке Науменко (группа «Зоопарк») и ленинградской рок-культуре 1980-х годов. «У меня друг ходил на этот фильм в Буэнос-Айрес, и там была подводка, о чем этот фильм. И я понял в чем его проблема — он рассказывает об эпохе 80-х, и это полная ерунда. Он был изначально неправильно позиционирован, и вообще было ошибкой привязывать его к реальным персонажам. Это вызвало у людей только раздражение и разочарование, потому что фильм не про 80-е, люди не похожи на себя», — заявил Александр Цой. Гитарист «Кино» Юрий Каспарян признался, что начинал смотреть «Лето», но не смог это сделать до конца. Его также смутила передача атмосферы 80-х и именитых персон, но он отметил достойные каверы группы «Зоопарк» от солиста «Зверей» Ромы Билыка. Сегодня группа сыграет большой концерт в Екатеринбурге, который пройдет в МТС Live Hall. Во время выступления прозвучит оригинальный вокал Виктора Цоя, а аккомпанировать ему будут участники группы — сын солиста Александр Цой, бас-гитаристы Александр Титов, Игорь Тихомиров и соло-гитара Юрий Каспарян. Зрителей ждет уникальный видеоряд, мощный свет и яркие спецэффекты.