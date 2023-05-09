В МЧС рассказали о запретах особого противопожарного режима в ЯНАО

В ЯНАО запрещается разводить огонь в лесах и жарить шашлык в неположенных местах

10 мая 2023 в 12:04 Размер текста - 17 +

Пожароопасный сезон в ЯНАО продлится до 1 октября Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Лесные пожары в России 2023 Во время действия особого противопожарного режима жителям ЯНАО нельзя разводить огонь в лесах, а шашлыки разрешено устраивать только в специальных местах. Как сообщили в окружном управлении МЧС, пожароопасный сезон продлится до первого октября. «В этот период запрещается разводить открытый огонь в лесах, а пикники с шашлыками можно устраивать только на специально благоустроенных местах отдыха вблизи населенных пунктов. Не допускается устанавливать мангалы под кронами деревьев, рядом с молодыми елочками и сосенками. Площадка для пикника должна быть очищена от сухой травы, листьев и валежника», — уточнили там. В ведомстве напомнили о пожарах в 2022 году. Тогда возгорания происходили из-за сухих гроз, причиной была и труднодоступность доставки спасателей к местам пожаров. В этом году бороться с пожарами в регионе будут 596 специалистов. В прошедшем году власти объявили пожароопасный сезон также 11 мая. Для оперативного выявления возгораний использовались системы мониторинга «Лесохранитель» и «Лесной дозор».

Во время действия особого противопожарного режима жителям ЯНАО нельзя разводить огонь в лесах, а шашлыки разрешено устраивать только в специальных местах. Как сообщили в окружном управлении МЧС, пожароопасный сезон продлится до первого октября. «В этот период запрещается разводить открытый огонь в лесах, а пикники с шашлыками можно устраивать только на специально благоустроенных местах отдыха вблизи населенных пунктов. Не допускается устанавливать мангалы под кронами деревьев, рядом с молодыми елочками и сосенками. Площадка для пикника должна быть очищена от сухой травы, листьев и валежника», — уточнили там. В ведомстве напомнили о пожарах в 2022 году. Тогда возгорания происходили из-за сухих гроз, причиной была и труднодоступность доставки спасателей к местам пожаров. В этом году бороться с пожарами в регионе будут 596 специалистов. В прошедшем году власти объявили пожароопасный сезон также 11 мая. Для оперативного выявления возгораний использовались системы мониторинга «Лесохранитель» и «Лесной дозор».