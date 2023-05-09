09 мая 2023
08 мая 2023

В МЧС рассказали о запретах особого противопожарного режима в ЯНАО

В ЯНАО запрещается разводить огонь в лесах и жарить шашлык в неположенных местах
© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар, Шоссе Тюнина. Курган, мчс, спасатель
Пожароопасный сезон в ЯНАО продлится до 1 октября Фото:
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Во время действия особого противопожарного режима жителям ЯНАО нельзя разводить огонь в лесах, а шашлыки разрешено устраивать только в специальных местах. Как сообщили в окружном управлении МЧС, пожароопасный сезон продлится до первого октября.

«В этот период запрещается разводить открытый огонь в лесах, а пикники с шашлыками можно устраивать только на специально благоустроенных местах отдыха вблизи населенных пунктов. Не допускается устанавливать мангалы под кронами деревьев, рядом с молодыми елочками и сосенками. Площадка для пикника должна быть очищена от сухой травы, листьев и валежника», — уточнили там.

В ведомстве напомнили о пожарах в 2022 году. Тогда возгорания происходили из-за сухих гроз, причиной была и труднодоступность доставки спасателей к местам пожаров. В этом году бороться с пожарами в регионе будут 596 специалистов.

В прошедшем году власти объявили пожароопасный сезон также 11 мая. Для оперативного выявления возгораний использовались системы мониторинга «Лесохранитель» и «Лесной дозор».

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Во время действия особого противопожарного режима жителям ЯНАО нельзя разводить огонь в лесах, а шашлыки разрешено устраивать только в специальных местах. Как сообщили в окружном управлении МЧС, пожароопасный сезон продлится до первого октября. «В этот период запрещается разводить открытый огонь в лесах, а пикники с шашлыками можно устраивать только на специально благоустроенных местах отдыха вблизи населенных пунктов. Не допускается устанавливать мангалы под кронами деревьев, рядом с молодыми елочками и сосенками. Площадка для пикника должна быть очищена от сухой травы, листьев и валежника», — уточнили там. В ведомстве напомнили о пожарах в 2022 году. Тогда возгорания происходили из-за сухих гроз, причиной была и труднодоступность доставки спасателей к местам пожаров. В этом году бороться с пожарами в регионе будут 596 специалистов. В прошедшем году власти объявили пожароопасный сезон также 11 мая. Для оперативного выявления возгораний использовались системы мониторинга «Лесохранитель» и «Лесной дозор».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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