В МЧС рассказали о запретах особого противопожарного режима в ЯНАО

Во время действия особого противопожарного режима жителям ЯНАО нельзя разводить огонь в лесах, а шашлыки разрешено устраивать только в специальных местах. Как сообщили в окружном управлении МЧС, пожароопасный сезон продлится до первого октября.
«В этот период запрещается разводить открытый огонь в лесах, а пикники с шашлыками можно устраивать только на специально благоустроенных местах отдыха вблизи населенных пунктов. Не допускается устанавливать мангалы под кронами деревьев, рядом с молодыми елочками и сосенками. Площадка для пикника должна быть очищена от сухой травы, листьев и валежника», — уточнили там.
В ведомстве напомнили о пожарах в 2022 году. Тогда возгорания происходили из-за сухих гроз, причиной была и труднодоступность доставки спасателей к местам пожаров. В этом году бороться с пожарами в регионе будут 596 специалистов.
В прошедшем году власти объявили пожароопасный сезон также 11 мая. Для оперативного выявления возгораний использовались системы мониторинга «Лесохранитель» и «Лесной дозор».
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