10 мая 2022
09 мая 2022
08 мая 2022

Жителей ЯНАО предупредили об опасности в ближайшие месяцы

© Служба новостей «URA.RU»
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Лесной пожар на озере Глухое. Свердловская область, пожар, огонь, лес горит, лесной пожар, пожар в лесу
Для мониторинга пожаров планируется использовать беспилотники Фото:
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Лесные пожары в России

Власти ЯНАО объявили с 10 мая по 1 октября пожароопасный сезон. Как сообщается на официальном сайте окружного правительства, для оперативного обнаружения очагов возгорания будут использованы системы дистанционного мониторинга «Лесохранитель» и «Лесной дозор».

«На Ямале объявлен пожароопасный сезон. Он будет действовать в регионе с 10 мая по 1 октября. При подготовке к пожароопасному сезону на региональном уровне со всеми заинтересованными ведомствами проведены учения, в том числе в условиях чрезвычайной ситуации», — говорится в сообщении.

В этом году также планируется использовать беспилотные воздушные системы «Ямалспаса» для мониторинга природных пожаров. Пожароопасный сезон — это период времени года с момента таяния снега в лесу до наступления устойчивой дождливой осенней погоды.

Ранее URA.RU сообщало, что в Тюменской области введен особый противопожарный режим. Для борьбы с природными пожарами в Тюмень была направлена группировка Ноябрьского поисково-спасательного отряда ГКУ «Ямалспас».

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Власти ЯНАО объявили с 10 мая по 1 октября пожароопасный сезон. Как сообщается на официальном сайте окружного правительства, для оперативного обнаружения очагов возгорания будут использованы системы дистанционного мониторинга «Лесохранитель» и «Лесной дозор». «На Ямале объявлен пожароопасный сезон. Он будет действовать в регионе с 10 мая по 1 октября. При подготовке к пожароопасному сезону на региональном уровне со всеми заинтересованными ведомствами проведены учения, в том числе в условиях чрезвычайной ситуации», — говорится в сообщении. В этом году также планируется использовать беспилотные воздушные системы «Ямалспаса» для мониторинга природных пожаров. Пожароопасный сезон — это период времени года с момента таяния снега в лесу до наступления устойчивой дождливой осенней погоды. Ранее URA.RU сообщало, что в Тюменской области введен особый противопожарный режим. Для борьбы с природными пожарами в Тюмень была направлена группировка Ноябрьского поисково-спасательного отряда ГКУ «Ямалспас».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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