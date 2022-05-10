Жителей ЯНАО предупредили об опасности в ближайшие месяцы

Для мониторинга пожаров планируется использовать беспилотники Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Лесные пожары в России

Власти ЯНАО объявили с 10 мая по 1 октября пожароопасный сезон. Как сообщается на официальном сайте окружного правительства, для оперативного обнаружения очагов возгорания будут использованы системы дистанционного мониторинга «Лесохранитель» и «Лесной дозор».

«На Ямале объявлен пожароопасный сезон. Он будет действовать в регионе с 10 мая по 1 октября. При подготовке к пожароопасному сезону на региональном уровне со всеми заинтересованными ведомствами проведены учения, в том числе в условиях чрезвычайной ситуации», — говорится в сообщении.

В этом году также планируется использовать беспилотные воздушные системы «Ямалспаса» для мониторинга природных пожаров. Пожароопасный сезон — это период времени года с момента таяния снега в лесу до наступления устойчивой дождливой осенней погоды.

Ранее URA.RU сообщало, что в Тюменской области введен особый противопожарный режим. Для борьбы с природными пожарами в Тюмень была направлена группировка Ноябрьского поисково-спасательного отряда ГКУ «Ямалспас».